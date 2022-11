Unihockey – Herren NLB Sieg für UHC Thun im Showdown gegen Ad Astra Obwalden Das drittplatzierte Team UHC Thun hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Ad Astra Obwalden auswärts 5:4 besiegt.

(chm)

Das Skore eröffnete Jens Odermatt in der 6. Minute. Er traf für Ad Astra Obwalden zum 1:0. Der Ausgleich für UHC Thun fiel in der 12. Minute (Ondrej Papousek). In der 19. Minute gelang Reto Graber der Führungstreffer zum 2:1 für UHC Thun.

Gleichstand stellte Fredrik Edholm durch seinen Treffer für Ad Astra Obwalden in der 26. Minute her. Marcel Kramelhofer erzielte in der 33. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Ad Astra Obwalden. In der 38. Minute traf Josef Pluhar für UHC Thun zum 3:3-Ausgleich.

Josef Pluhar war es auch, der in der 44. Minute die 4:3-Führung für UHC Thun herstellte. Ad Astra Obwalden glich in der 58. Minute durch Fredrik Edholm aus. Reto Graber sorgte in der 60. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von UHC Thun. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für UHC Thun: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Josef Pluhar mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Reto Graber mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Ad Astra Obwalden: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Fredrik Edholm mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und B. von Wyl mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Emilien Aubert zum besten Spieler von UHC Thun gekürt. Bei Ad Astra Obwalden wurde diese Ehre Gin. Durrer zuteil.

In der Tabelle verbessert sich UHC Thun von Rang 3 auf 2. Das Team hat 20 Punkte. UHC Thun spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Floorball Fribourg (Platz 7). Diese Begegnung findet am 27. November statt (17.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg).

Unverändert liegt Ad Astra Obwalden auf Rang 1. Das Team hat 22 Punkte. Ad Astra Obwalden spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: UHC Grünenmatt (Rang 10). Die Partie findet am 27. November statt (19.00 Uhr, Dreifachhalle Sarnen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.