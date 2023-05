Klub der jungen Geschichten So fühlt sich Liebe an Anouk Werner, Mauensee, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts mehr schiefgehen kann. Leider zu sicher…

«Sommerferien», schrie ich und stürmte aus dem Schulhaus. «wir treffen uns um 15:00 Uhr wegen unserer Abschluss Feier», rief mir meine beste Freundin Emelie zu. Ich nickte und stieg auf mein Fahrrad. Als ich los fuhr wurde, der Himmel schwarz und ich wusste was auf mich zu kam, ein Sommergewitter. Ich Fuhr so schnell wie ich konnte doch der Regen war schneller und grosse dicke Tropfen prasselten vom Himmel. Ich entschied, dass ich mich irgendwo unterstellen sollte. Als es aufhörte zu regnen stieg ich auf meinen nassen und kalten Sattel und fuhr los. Als ich eine Weile fuhr, fuhr plötzlich jemand nehmen mir eine männliche Person mit schwarzen Haaren und sehr dunkeln braunen Augen «Br… Bryan?», stotterte ich. «hey», begrüsste er mich. «ähm, es ist doch erst 13:30 oder?» fragte ich unsicher «ja, aber Ich wollte mit dir alleine sprechen.», erklärte er mir. «Ähmmm, oke was ist los?», fragte ich jetzt noch verunsicherter. «ich wollte dir nur sagen i… ich», stotterte er, «mag…» ich stieg von meinem Fahrrad und er auch. «du magst?», ich blickte ihn fragend an «dich», erklärte er und blickte zu Boden. Mein Herz schlug Freudensprünge und ich wurde knall rot, dann stotterte ich: «ich mag… dich…. Auch.» Er starrte mich entgeistert an und man sah im an, dass er sich einerseits freute und andererseits verwundert war. Er hatte wohl mit einer anderen Antwort gerechnet doch dann grinste er und küsste mich. Es war ein schöner Kuss doch ich konnte ich nicht geniessen da ich gesehen hatte, dass das Auto von meinem Vater zufuhr. «äh, das muss dann wohl Bryan sein oder? Sie redet andauernd von dir» erklärte mein Vater ihm. Ich wurde noch röter als ich schon war und mein Gesicht war wohl nicht mehr mit einer Tomate zu unterscheiden. «Aha so ist das also?», Bryan grinste mich an und lachte. Doch ich ging nicht darauf ein und verschwand in meinem Haus. Ich sah Bryan an und forderte ihn auf mir zu helfen. Er sahs auf unsere Coach und sah mich an. Ich meinte ironisch: «Boah so lieb von dir, dass du mir hilfst» er lachte: «so bin ich halt.» er stand auf und half mir dann doch noch.

Es klingelte. «ich komme!» rief ich und öffnete die Tür. Julia, Luise, Emelie und Elly blickten mich an hinter innen kamen noch ein paar Jungs zum vorschein und grinsten mich an. Als Bryan hinter mir erschien sahen mich alle verblüfft an und ich wurde wieder rot. Bryan merkte, dass und versuchte davon abzulenken, dass er hinter mir stand: «lass uns feiern!»

Als wir fertig waren mit feiern beschlossen wir in unsere Zelten zu gehen und uns umzuziehen. Als ich im Zelt verschwunden war löcherte Julia mich mit fragen: «warum war Bryan schon früher bei dir? Seid ihr zusammen?» alle im Zelt starrten mich an «er hat mich geküsst», erzählte ich ihnen mit zittriger Stimme. Julia starrte mich freudig an und lachte: «dann hat mein und Julians Verkupplungsplan ja doch funktioniert.» «aber wir sind noch nicht mal zusammen» gab ich bekannt. Elly schrie: «frag ihn doch! In Filmen machen, dass zwar immer die Jungs aber jetzt kannst du das ja machen oder?» und schon stand ich vor dem Zelt und 5 Sekunden später Bryan auch. Ich versuchte ihn zu fragen: «willst du mit mir zusammen sein?» er starrte mich an doch dann kam er näher und küsste mich. Seitdem wusste ich wie sich liebe anfühlt.