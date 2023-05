Klub der jungen Geschichten So kanns laufen... Elin Mühlemann, Horw, 2. Kanti (Alpenquai)

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Langsam stiegen wir die Leiter hinunter, ohne jegliche Geräusche zu verursachen. Gleich hatte ich es geschafft. „Kommst du endlich Amber?“, fragte Luc mich. Dabei zog er sich seine lächerlich aussehende Gangster Mütze noch tiefer ins Gesicht. Trotz der sehr ernsten Situation musste ich mich bemühen nicht laut loszuprusten. So leise ich konnte folgte ich ihm durch den engen Gang. Das einzige Licht kam von Lucs schwacher Taschenlampe. Obwohl das hier ein oft genutzter Ort war, waren die Wände graffitibesprüht und an der Seite standen gestapelte Umzugskisten. „Halt mal“, sagte er nach einer Weile und drückte mir die Taschenlampe in die Hand. Dabei blieb er so abrupt stehen, dass ich fast in ihn hineinlief. Luc griff nach hinten zu seinem Rucksack und zog ein Brecheisen hervor. Langsam wurde ich doch ein wenig nervös. Sachbeschädigung und Diebstahl fühlte sich doch um einiges illegaler an als ein Hausfriedensbruch in diese schäbigen Gänge. Mit klopfendem Herzen sah ich zu wie Luc die stabil aussehende Tür aufbrach. Als er es endlich geschafft hatte lauschte ich nervös, ob ein Alarm anging. Ich hasste diese ungewisse Spannung. Doch es passierte nichts. Erleichtert lachte ich Luc an und er grinste selbstgefällig zurück. Doch die Lacher, die aus mir heraussprudelten, wurden von einem schrillen Pfeifton übertönt. Meine Erleichterung wurde zu blanker Panik. Luc reagierte viel schneller als ich und hechtete in den Gang zurück. Ich folgte Luc und rannte ihm so schnell ich konnte nach. Doch Luc war mit seiner Basketballspielergrösse viel zu schnell. Ich sah ihn gerade noch durch die Lucke ober der Leiter schlüpfen, als ich unten ankam. Ich versuchte einen kühlen Kopf zu bewahren, während ich die Leiter hinaufkletterte. Oben angekommen sah ich fast gar nichts, denn es war mitten in der Nacht. Bevor ich nach Luc rufen oder mich wenigstens verstecken konnte, traf mich ein heller Lichtstrahl so, dass ich vorerst wieder nichts sah. „So Madame, du darfst jetzt gleich mal mitkommen.“ Meine Augen gewöhnten sich an das Licht und ich sah den Polizisten, welcher mich angesprochen hatte. Ich schluckte. So war das Ganze nicht geplant gewesen. Ich blickte mich verloren um. Ich hatte keine Möglichkeit mehr zu fliehen, denn in diesem Augenblick packten mich zwei Hände viel zu grob und führten mich zum nahestehenden Polizeiwagen. In der Panik bekam ich nur noch verschwommen mit, wie ich auf die Rückbank des Polizeiautos geschoben wurde. Ich konnte immer noch nichts verstehen. Der Plan von mir und Luc hatte ganz anders ausgesehen. Und jetzt war er nicht mal hier! Dabei hatte ich sowieso nur wegen ihm mitgemacht. Ich drängte meine Tränen zurück, denn ich wollte auf keinen Fall schwach wirken. Der Polizist, der am Steuer sass, startete den Wagen. Den Tränen nahe blickte ich hinaus. Da sah ich es, oder besser gesagt ihn. Im Rückspiegel sah ich wie Luc vorsichtig aus einem Gebüsch hervortrat. Ich konnte nur seine Umrisse erkennen, doch in seinen Augen spiegelte sich das rote Rücklicht des Polizeiwagens. Langsam hob er die Hand und legte seinen Zeigefinger auf die Lippen. Ich keuchte. Er hatte mich im Stich gelassen.