Klub der jungen Geschichten So unerwartet wie der Tod... Anastasia Reichert, Zug, 1. Kanti

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr

geöffnet hatte. Ich stand auf den ersten Treppenstufen mit dem Gedanken, ein Glacé aus der

Tiefkühltruhe zu holen, aber jetzt rannte ich zu meiner Mutter ins Zimmer. Schon als Kind wusste

ich, dass der Schrank immer geschlossen war und dass keine Fragen zu diesem Schrank erlaubt

waren.

«Mama, der Schrank ist offen und das Schloss fehlt!», rief ich. Mama sass auf ihrem Bett und las

ein Buch. «Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?», Mama richtete sich auf. Eilig lief sie zu ihrem

Kleiderschrank und holte zwischen den vielen Kleidern und Pullovern eine Box hervor. Die Box wurde

von der zitternden Hand meiner Mutter geöffnet. Dort drin lag eine Pistole. «Marie, wir schreiben

das Jahr 1987. Dein Vater ging 1978 von uns. Ich erzählte dir damals, dass es ein Autounfall war.

Das war eine Lüge. Dein Vater arbeitete für die Stasi von 1970 bis 1978. 1978 wurde er von seinen

Mitarbeitern verdächtigt, dass er ihnen etwas verheimlichte. Er ging weg. Niemand wusste, dass

er eine Frau und ein Kind hatte. Im Schrank ist etwas Wertvolles. Ich weiss nicht, was es ist.»,

sagte meine Mutter, während sie die Pistole lud. Ich war sprachlos. Mittlerweile war ich 16. Meine

Mutter hatte mir das ganze 9 Jahre verheimlicht. «Hör mir jetzt genau zu!», erklärte meine

Mutter mit ernster Stimme, «Egal, was passiert, das, was im Schrank ist, darf nicht in die falschen

Hände geraten. Du musst es aus dem Haus bringen und verstecken». Schockiert nickte ich. Ich

war überfordert mit diesen vielen Informationen.

Meine Mutter mit der Pistole vorne und ich hinter ihr, schlichen wir in den Keller. Der Schrank

stand immer noch offen. Ich hörte, wie meine Mutter angespannt ein- und ausatmete. Langsam

stiegen wir die Treppen hinunter. Este Stufe, zweite Stufe… Immer noch nichts. Plötzlich fiel ein

Schuss, dann ein zweiter. «Mama!», rief ich verzweifelt. Emotionen hatte ich gerade keine, denn

ich verstand nicht, was passiert war. Wurde Mama getroffen? Sie lag am Boden und bewegte sich

nicht. Ich erinnerte mich an Mamas Worte. Sekunden später rannte ich in die Richtung, aus der

der Schuss kam. Ein Mann, er war maskiert. Ich rannte auf ihn zu. Mama hatte ihm in den Arm

geschossen. Er hielt seine Pistole und erholte sich gerade vom Schmerz. In seiner Tasche war

etwas Glitzerndes. Mit voller Wucht schlug ich auf seinen Arm. Er schrie auf und liess die Pistole

fallen. Seine Knie gaben nach, und er sackte zusammen. Ich griff in seine Tasche und holte eine

CD heraus. Mama hatte gesagt, egal, was passiert, ich musste hier wegkommen. Keuchend rannte

ich die Treppe hinauf, vorbei an meiner toten Mutter.

Wohin sollte ich? Ich rannte in den Wald. Vielleicht zu Diana? Ja, zu Diana. Nach fünf Minuten mit

qualvollem Seitenstechen kam ich bei Diana an. Sie war meine beste Freundin aus der Schule.

Nachdem ich geklingelt hatte und in Dianas Zimmer sass, fragte ich sie: «Diana, kannst du mir

etwas zu essen machen? Bitte!» Sie nickte und ging in die Küche. Sobald sie das Zimmer verlassen

hatte, nahm ich ihren Computer und legte die CD ins Laufwerk. Auf dem Desktop poppte das

Fenster «Staatssicherheitsdienst» auf. Ich öffnete es. Ein Wasserfall von Daten, Zahlen, Orten

und Namen erschien. Ganz oben stand «Geheimdaten aus dem Westen». Bei mir machte es Klick,

mein Vater hatte die Daten aus dem Westen gestohlen. Diese Informationen waren Millionen wert.

Niemand durfte davon erfahren. Ich sah mich um. Mit einer Pistole in der Hand kam Diana ins

Zimmer zurück. Ein Knall. Dann schlossen sich meine Augen für immer.