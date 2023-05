Klub der jungen Geschichten So war das nicht geplant Max Sommer, Kriens, 5. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Brock Husmans Herz klopfte wie verrückt. Schon bald würde er einer der ersten Menschen auf dem Mars sein. Aber nur, wenn es auch klappen würde. Brock war kräftig gebaut und hatte einen Vollbart. Seine Haare waren dunkelbraun, genauso wie sein Bart. Er arbeitete bei der WRLTA, der World’s Rocket Launch Track Agency. Früher hiess sie noch NASA, aber dann bekam sie einen neuen Chef, der sie umbenannte. «Hallo Brock! Und, aufgeregt?» Das war Michale Enderson, der Partner von Brock, er arbeitete auch bei der WRLTA. «Komme, die Fans warten auf uns und die Rakete startet in 15 Minuten», sagte er. «Okay Michael und vergiss nicht deinen Raumanzug anzuziehen», riet ihm Brock. Als sie beide angezogen waren, liefen sie durch die Menge zur Rakete. Von überall hörten sie: «Go Brock Husman, go!» «Sie schaffen das, Mr Enderson!!» «Viel Glück euch!» «Ich will ein Selfie!!!» Und anderes. Sie kletterten eine Leiter zur Luke hoch in die Rakete. «Ist es auch sicher, dass nichts passieren kann?» versicherte sich Brock Husman noch kurz. «Es kann nichts passieren», entgegnete Michael sicher. «Aber weisst du, wann die Rakete startet? Wir sollten uns anschnallen.» Brock sah eine Uhr an der Wand. «Noch 3 Minuten. Dort ist eine Uhr.» «Okay, hier geht’s lang zu unserer Kabine», rief Michael und lief los. Brock kam gleich nach. Der Flug verging ohne Störungen. Der Start war schwieriger gewesen. Es dröhnte ihnen immer noch in den Ohren, doch sie hatten den Lärm überstanden. Sie flogen 60 Millionen km/h schnell, bis jetzt die ersten Menschen mit dieser Geschwindigkeit. Jetzt flogen sie schon eine Dreiviertelstunde, gleich müssten sie da sein. Brock war immer noch leicht nervös und immer, wenn die Rakete einen Ruck machte, musste ihn Michael beruhigen. Ein Ruck war besonders heftig und auch Michael bekam Angst. Er schaute kurz hinaus und sah den Mars! «Brock, Brock! Schau dir das an!» rief er voller Begeisterung. Auf einmal löste sich ihre Kabine und sie landeten auf dem Mars. Sie zogen ihre Raumanzüge an und gingen zögerlich raus. Durch ihre Raumanzüge sahen sie nur wenig und was sie sahen, war rot. «Also auf der Erde ist es nicht so rot», erinnerte sich Brock an den Abschuss der Rakete. Auf einmal bewegte sie der Boden. «Was passiert hier?!» schrie Michael Brock zu. Und auf einmal war er weg. Brock wachte auf. Doch wo war sein Raumanzug? Und wo war Michael? Ohne seinen Raumanzug würde er doch keine Luft bekommen! Brock bekam Panik. Doch er konnte atmen! Er setzt sich auf und schaute sich um. Er war in einer Kuppel, die vier Ausgänge hatte, sie waren alle von zwei Kreaturen bewacht. Die Kreaturen waren genau gleich angezogen und sahen auch gleich aus. Vier Arme, runder Körper, viereckiger Kopf, zwei Beine, in zwei Händen hatte jeder einen Speer. Ihre Hosen und T-Shirts waren blau. Ihre Haut war grün. Auf einmal kamen zwei der Wachen auf Brock zu. «Schlirk ausu!» sagte einer der Wachen und zog einen Kasten aus der Hosentasche. «Schlirk ausu!» sagte er nochmal, doch dieses Mal übersetzte der Kasten es: mitkommen! Sie gingen durch einen Gang und kamen zu einer zweiten Kuppel, ein bisschen kleiner als die andere. «Michael!» rief Brock überrascht. Michale sass da, ganz ruhig redete er mit einem Marsmenschen. «Sie wollten nur schauen, ob wir in feindlicher Absicht sind.» Brock war erleichtert. «Sie lassen uns friedlich gehen, wenn wir sie nicht verklagen», sagte Michael. Eine halbe Stunde später flogen sie wieder zurück. Als sie wieder auf der Erde waren, erzählten sie allen von den Kreaturen auf de Mars. Als es schon mehrmals bewiesen wurde, glaubten ihnen alle. Es wurde viel mit ihnen gehandelt. Es gab nie einen Krieg. Die einen beschützten die anderen und umgekehrt. Ein richtiges Happy End.