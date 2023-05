Klub der jungen Geschichten Sommer, Sonne und Strand in Griechenland Julia Leu, Hohenrain, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Ja, was soll auch schiefgehen? Man fährt mit seiner besten Freundin in die Ferien. «Auf uns warten 6 Wochen Sommer, Sonne und Strand in Griechenland!», dachten wir jedenfalls. Aber alles kam anders…

Ich bin Lisa und fahre mit meiner besten Freundin Lena zusammen in die Ferien!!!! Das werden die besten Ferien ever! Nichts kann schiefgehen. Da waren wir uns sicher. Aber mitten in der Planung der besten Ferien ever, noch mehrere Wochen vor den Ferien, gab es schon das erste Problem. Meine Eltern wollen mitkommen. Als Begleitpersonen. Und weisst du wieso? «Weil ihr noch zu klein seid», sagten meine Eltern. Hallo?! Zu klein? Ich, Lisa Silberschmid und meine beste Freundin Lena Eisenhammer, wir beide 15 Jahre alt, sollen noch zu klein sein, um allein in die Ferien zu fahren? Geht’s noch?! Typisch Eltern! Naja, ich und Lena haben alles versucht. Wir wollten ihnen zeigen, dass wir keine Kleinkinder mehr sind. Aber nichts nützte. Es war deprimierend. Aber so schnell lassen wir uns nicht unterkriegen! Wir nahmen es in Kauf. Was blieb uns auch anderes übrig? Lena und ich verdrängten den Gedanken an die Ferien mit Eltern und planten unsere Ferien. Am Samstag, um 10.00 Uhr morgens fliegt unser Flieger. Am späten Nachmittag werden wir in Griechenland ankommen. Dort werden wir nur schnell unser Gepäck in das Hotel bringen, unsere Badesachen packen und ins Meer springen!!! Dort werden wir Schwimmen, tauchen und einfach nur Spass haben! Am Dienstag werden wir shoppen gehen. Am Mittwoch werden wir wieder am Strand zu finden sein. Wir werden sicher viel am Strand sein. Aber wir werden auch viel in die Stadt gehen und auch viel Sport treiben auf der Aussenanlage des Hotels. Dort gibt es ein Volleyballfeld, ein Fussballplatz, ein Golfplatz, ein 50 Meter Schwimmbecken und noch viel mehr grossartige Angebote. Wie du siehst, haben wir viel vor. Das werden einfach die besten Ferien ever! Als schon alles geplant war, rückte endlich der letzte Schultag näher. Um 14.30 Uhr war die Schule endlich zu Ende. Ich ging mit zu Lena nach Hause. Ich übernachte heute bei ihr. Am Abend quatschten wir bis um 22.15 Uhr. Danach gingen wir schlafen. Als wir am Morgen von meinen Eltern abgeholt wurden, waren wir sehr aufgeregt. Wir fuhren zum Flughafen. Dort angekommen checkten wir ein und packten unsere Koffer auf das Förderband. Wir sassen auf die bequeme Lounge in der Mitte der Halle. Durch den Lautsprecher tönte es plötzlich: «Sehr geehrte Damen und Herren. Alle Passagiere, die auf den Flug nach Griechenland warten, müssen wir leider enttäuschen. Es gab kürzlich mehrere Erdbeben. Das eine hatte sogar die Stärke 5,9. Diese Erdbeben haben vermutlich etwas mit dem Vulkan Santorin zutun. Der Vulkan könnte jeden Moment ausbrechen. Darum müssen wir ihnen leider mitteilen, dass jeder Flieger nach Griechenland ausfällt. Wir wünschen ihnen trotzdem schöne Sommerferien. Vielen Dank fürs Zuhören.” Die Stimme im Lautsprecher verstummte. In meinem Kopf brummte und summte es. Neben mir hörte ich meine Eltern diskutierten. Lena starrte vor sich hin. Von wegen beste Ferien ever! Nach einer Weile merkte jeder von uns, dass alles zwecklos ist. Wir fahren nicht nach Griechenland. Die Planung, der Aufwand, alles für die Katz. Mir war zum Heulen zu mute. Wir waren uns zu sicher, dass nichts schiefgehen kann. Nach mehr als 10 Minuten Stille sagten meine Eltern, dass wir jetzt nach Hause gehen. Auf der Heimfahrt sagte niemand ein Wort. Jeder verabschiedete sich von dem Gedanken «Sommer, Sonne und Strand in Griechenland!».