Klub der jungen Geschichten Sonnengott Lukas Häller, Luzern, 5. Klasse

Geschichte Sonnengott

Als ich in den Keller ging, öffnete ich einen Schrank und sah dort ein Licht, das vor etwa 1000 nicht mehr ausgelöscht wurde. Als ich genauer hinschaute, sah ich eine schwebende Kugel die etwa so hell wie die Sonne war.

Vergangenheit

Als ich von der Nachmittagsschule nachhause kam, hörte ein ein schrei in unserer Wohnung. Ich ging ins Haus, um zu schauen was los war. Als ich im Haus war, sah ich meine Eltern streiten. Ich dachte, es wäre wieder so ein sinnloser, aber damals war es nicht nur ein harmloser Streit, sondern meine Mutter griff meinen Vater mit einem Küchenmesser an. Ich bekam Angst und rief die Polizei an. Die Polizei war mega schnell da und konnte gerade noch verhindern, dass meine Mutter, meinen Vater umbrachte. Die Polizei nahm meine Mutter fest brachten meinen Vater ins Krankenhaus. Als mein Vater wieder gesund war mussten wir eine Wohnung finden, da diese Wohnung den Eltern von meiner Mutter gehörte. Da wir fast kein Geld hatten, hatte mein Vater gesagt, dass wir zu meinem Grossvater gehen können und dort leben. Ich kannte meinen Grossvater gar nicht und hatte ihn noch nie gesehen. Da wir kein Auto hatten, mussten wir mit dem Zug etwa 4 Stunden fahren. Als wir dort ankamen war vor uns ein altes grosses Haus in einer kleinen Stadt. Als wir vor der Haustür standen klopften wir, und dann rief eine alte Stimme:» Wer ist da? Darauf rief mein Vater:» hier ist Jürgen.» Oh mein Sohn, was für eine Freude, hast du noch jemenden mitgebracht?», rief mein Grossvater. Ja mein Sohn, du hast ihn ja noch nie gesehen. Oh was für eine Freude! Wie heisst er denn? Er heisst Matthis und ist 13 Jahre alt. Oh, und kräftig ist er auch, sagte Grossvater beindruckt. Kommt herein rief er. Als ich herein kam sagte mein Grossvater, wir sollen uns ins Wohnzimmer setzen. Als wir uns setzen, erzählte mein Vater ihm die ganze Geschichte und, wollte ihn fragen, ob wir bei ihm wohnen könnten. Mein Grossvater sagte es wäre ok, dass wir einziehen können. Mein Vater und ich zogen also in die Wohnung von meinem Grossvater ein. Die ersten Tagen war ich noch zuhause aber mein Vater hat leider organisiert, dass ich dort zur Schule muss. Als ich am ersten Tag mit meinem Grossvater zur Schule lief schauten alle zu uns rüber und warfen keine Ahnung wieso, komische Blicke zu uns. Als ich in der Schule ankam, wurde ich zu einer Klasse eingeteilt und wurde dann dort hingebracht. Als ich in die Klasse kam, stellte mich die Lehrperson vor . Als wir in die Pause gingen, schauten mich wieder alle so komisch an und ich fragte mal einen, warum er so glotzt. Als er das hörte, wurde er sauer und stürzte sich auf mich und stützte sich auf mich. Doch ich konnte gerade noch zur Seite ausweichen und schlug ihm voll ins Gesicht. Als das die anderen sahen stürzten sich alle auf mich und prügelten auf mich ein. Als dann endlich die Lehrpersonen kamen, war es schon zu spät und ich kam mit einem Haufen Schläge auf die Nase und einem verstauchten Arm davon. Es tat so weh, dass ich mich krankmeldete und nachhause ging. Als ich alles meinem Grossvater erzählte tröstete er mich und hielt die Hand sanft auf meinen Kopf. Mir wurde plötzlich mega warm und der ganze Schmerz ging weg. Ich war so beruhigt, dass ich fasst in vollem Frieden einschlief. Als er mich losliess wachte ich auf und hatte überhaupt keine Schmerzen mehr. Die Wunden waren auf komplett weg und kein einziger Kratzer war noch zu sehen. Als ich am nächsten Tag in die Schule ging passte ich auf, dass ich nicht in die Nähe zu den anderen komme. Aber in der Pause beschimpften mich alle und machten mir Angst. Ich wurde zu wütend und warf ein Stein nach einem der mich fest beleidigte und so ging alles wieder von vorne los. Als ich nach der Schule nach Hause kam konnte mich mein Grossvater wieder heilen. Das ging noch etwa so 5 Tage weiter. Aber irgendeinmal hatte ich genug und blieb einfach zu Hause. Mein Vater merkte das sowieso nicht, weil er immer fort ist, um einen Job zu finden. Also schwänzte ich einfach und blieb bei meinem Grossvater zu hause. Irgendeinmal wurde es mir aber langweilig also stöberte ich ein Bisschen im Haus rum, denn das Haus war so gross, dass ich noch nicht alles gesehen habe. Also ging ich überall dort hin, wo ich noch nie war. Dazu gehört auch der Keller.

Jetzt

Ich war sehr erstaunt und auch beeindruckt, weil ich nicht dachte, dass es Magie in der Wirklichkeit gibt. Zudem fragte ich mich auch wie das sein konnte, aber Grossvater war schon vorher ein Bisschen merkwürdig. Z.B frage ich mich auch, wie er mich einfach so heilen konnte. So etwas schwebendes kann ja gar nicht ohne Magie sein und dieses Teil ist so hell, dass es auch keine Lampe sein kann. Als ich mich ein Bisschen beruhigt hatte, ging ich zu meinem Grossvater und erzählte ihm von der schwebenden Kugel. Darauf sagte mein Grossvater: Hör zu Matthis, das ist jetzt streng geheim. Eigentlich bin ich nicht von dieser Welt, eigentlich komme ich von weit weg aus dem Weltall. Ich komme vom Planeten der Götter. Ich bin nämlich einer der 8 Götter vom Universum, ich bin der Sonnengott und meine Aufgabe ist es die Sonne zu beschützen. Aber nach einer Auseinandersetzung von unseren Göttern, gab es einen Krieg und 6 starben, nur ich und der Gott der Finsternis, haben den Krieg überlebt. Das Problem ist nur, dass der Gott der Finsternis sehr gefährlich und böse ist. Der Gott der Finsternis, will nämlich alle Leute böse machen und so kontrollieren. Er kann, indem er das Sonnenlicht ausmacht auf jeden zugreifen, weil die Sonne das glück ausstrahlt und das Glück das Einzige ist, was stärker ist als er selbst, da nützt auch alle Kraft nichts. Da der Gott der Finsternis die Energie der Sonne rauben will, habe ich die Energie von der Sonne in eine kleine Kugel getan, weil der Gott der Finsternis nicht auf die Erde kann, weil die Erdatmosphäre alle Leute, die sehr böse sind aufhaltet. Das Problem aber ist, das der Gott der Finsternis zum Meteorit des Wunsches geht und der Kann ihm jeden Wunsch erfüllen. Ich kann ihn leider nicht aufhalten, weil ich zu alt bin denn ich bin schon 2000 Jahre alt. Darum musst du meine Rolle als Sonnengott übernehmen. Aber dafür muss ich leider sterben. Mein Grossvater legte die Hand auf meine Schulter und schloss die Augen. Plötzlich schoss wie aus dem Nichts eine riesige Kraft in meinen Körper und das Herz von meinem Grossvater hörte auf, zu schlagen. Als ich wirklich realisierte, was passierte sagte irgendeine Stimme mir, dass ich losmuss. Ich ging aus dem Haus und wusste dann nicht mehr wohin, ich zuerst wollte. Aber dann sagte die Stimme mir, dass ich die Arme spreizen sollte und als ich das machte wuchsen an meinen Armen Flügel und als ich sie bewegte stieg ich in die Lüfte. Ich ging immer in diese Richtung, in die mir die Stimme sagte. Ich spürte, dass es nicht mehr weit war, bis zum Meteorit. Als ich auf dem Meteorit war, spürte ich, dass noch jemand sehr böses auf dem Meteorit ist. Dann sagte mir die Stimme, ich sollte eine Höhle suchen, denn dort kann man seine Hand auf einen Stein legen und einen Wunsch sagen, der dann erfüllt wird. Dann fing ich an zu suchen. Dann sah ich ein kleines Loch und wollte näher gehen aber als ich sehr nahe war, wurde der Boden sehr wackelig und er zerteilte sich in verschiedene Platten. Ich konnte mich gerade noch fangen so, dass ich nicht runterfliege, denn wenn man unter dem Boden fällt, stirbt man sofort. Mein nächstes Problem war aber dann, dass die Platte weit von der Höhle weggetrieben wurde, also musste ich mit all meiner Kraft die Platten wieder aneinanderzuschieben. Nachher suchte ich wieder die Höhle und ging in die Höhle rein, aber dann sagte mir die Stimme, dass es sehr gefährlich ist in die Höhle reinzugehen, weil man Sachen besiegen muss, um zum Stein zu kommen. Und plötzlich kamen so komische Tiere, gegen die ich kämpfen musste. Als sie auf mich losgingen, probierte ich diese Fiecher von mir fernzuhalten, aber leider konnten diese Fiecher fliegen und immer, wenn ich sie treten wollte, flogen sie in die Luft. Aber dann sagte die Stimme mir, dass ich so fest es geht auf den Boden zu stampfen, denn dann gibt es eine kleine Erschütterung vom Boden und so werden sie von unten angegriffen und dort ist ihre Schwachstelle und als ich das machte fielen plötzlich alle um. Als ich weiter ging, kam plötzlich ein feuerspuckender Drachen, der auch mit seinem Schwanz zuschlagen konnte. Als er auf mich mit seinem Schwanz einschlug Probierte ich auszuweichen, aber er trieb mich immer weiter in eine Ecke so, dass ich irgendeinmal nicht mehr ausweichen konnte. Also wartete ich, bis er mich bis zur hintersten Ecke getrieben hat und als er zum entscheidenden Schlag ausholen wollte, sprang ich auf seinen Rücken, weil er mich dort nicht mit dem Schwanz treffen kann. Aber der Drache fing dann an fest mit seinem Rücken zu wackeln so, dass ich nach hinten rutsche, er wackelte so fest, dass ich mich noch im letzten Moment am Schwanz festhalten konnte. Aber der Schwanz hielt nicht lange und fiel ab und nach ein paar Sekunden lag er schon tot am Boden. Als ich mich wieder ein Bisschen erholt hatte, ging ich weiter. Als nächstes kam ein riesiger Krebs, mit zwei riesigen Scheeren. Er hatte mich gerade angegriffen und mir ein Paar Schläge, mit seinen Scheeren verpasst. Der Krebs war so stark, dass ich mich fast nicht wehren konnte. Als er einmal nach mir schlug, sprang ich auf, aber dann konnte er mich mit der anderen Schere festhalten. Dabei hatte ich mich schwer verletzt und als er mich fallen liess, konnte ich fast nicht mehr aufstehen also spreizte ich meine Flügel und suchte das weite aber der Krebs verfolgte ich also musste ich vom Meteorit wegfliegen und musste irgendwo Zuflucht finden. Als ich weit weg vom Meteoriten war sah ich ein kleiner Planet. Ich flog hin und suchte dort jemand. Schliesslich fand ich dann ein kleines Dorf, das aus riesigen Häusern besteht. Nach ein paar Minuten kam ich am Dorf an und fragte dort nach einem Arzt. Danach brachten sie mich zu einem Arzt und der behandelte mich. Als ich mich wieder verabschiedeten, gaben sie mir ein Schwert als Glücksbringer mit. Als ich wieder zur Höhle zurückkehren wollte sagte mir die Stimme aber, dass es zu spät ist, um noch einmal zurückzukehren, weil der Sonnengott den Wunsch schon erfüllt bekommen hatte und jetzt auf dem Weg zur Erde ist also ging ich schnurstracks zur Erde, um dort die Kugel zu verstecken. Aber als ich beim Haus war und in den Keller ging, sah ich das die Kugel weg ist. Dann sah ich aber wie ein schwarzer Schatten hinter dem Haus verschwand also machte ich mich auf den Weg und ging hinters Haus. Dort sah ich wie eine schreckliche Gestalt gerade ausholte, um die Kugel zu zerstören aber im letzten Moment konnte ich noch mein Schwert nach seinem Arm werfen, danach viel seine Hand auf den Boden und die Kugel ebenfalls. Vorsichtig nahm ich dann die Kugel in die Hand. Der Gott der Finsternis stöhnte leicht und richtete sich auf und schrie, dass ich das büssen werde und stürzte sich auf mich. Ich merkte schnell, dass er sehr stark ist, jedoch konnte ich mich mit meinem Schwert gut wehren, doch einmal passte ich nicht gut auf und er hatte mir einen Finger abgebissen. Ich schrie laut auf, aber da kamen schon die nächsten Schläge und ich konnte nur mühsam etwas dagegen machen. Als ich langsam nicht mehr mochte, warf er mich zu Boden und wollte sich gerade auf mich stürzen und mit seinem Dolch mich erstechen, warf ich in letzter Not die Kugel nach ihm und die Kugel war so stark, dass sie durch deinen Bauch durch ging und ihn tötete und darauf tot hinfiel. Ich war sehr erleichtert und ich hörte die Stimme hinter mir sagen: «Gut gemacht Enkel», und da wurde mir erst klar, dass die merkwürdige Stimme, die Stimme von meinem Grossvater war.