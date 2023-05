Klub der jungen Geschichten SOS - Verschwunden im Amazonas Noah Mattli, Silenen, 6. Primar

(chm)

SOS-Verschwunden im Amazonas

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann.

Leider zu sicher. » Also zurück zum Anfang. Meine Eltern sind sie glücklicher als noch nie. Sie arbeiten als Doktorassistent und Assistentin. Darum verdienen sie Dumm und dämlich viel Geld, aber haben manchmal streiten. Sie luden uns also die 4 Geschwister Tim, John, Loris und Matilda zu einem Heli-Flug über den Amazonas ein, sie kommen aber ursprünglich aus Alaska und Irland. Alle waren so gespant die Natur zu sehen aber da Kamm es ein Gewitter zog, aus dem nichts aus und der Pilot hatte, die Kontrollrolle verloren, wir stürzten ab als wir auf dem Boden aufklatschten waren alle nicht schwer verletzt. Ein Wunder, aber der Pilot rannte weg den er wusste das er den Heli Flug Lizenz weghat und eine Strafe zahlen muss. Wir haten Kopfschmerzen und ein Paar Offenen Wunden, doch es war das Grössere Problem, das wir nicht wieder nach Hause finden. Aber als das Gewitter sich wieder langsam verzog sahen wir den Heli wie er zertrümmert wahr jetzt haten wir ein riesen Problem den wir wussten nicht mal wo Norden und Süden ist Also da starten wir, wir waren so überfordert das wir nicht mal stehen Konnten , Oder wahr das doch ein Beinbruch wir beruhigten uns zu erstmal den Tim war der der sich am meisten damit auskannte und allgemein immer etwas mit Survival zu tun hatte den er schaute immer Survival Videos und Bücher an er wusste wie man Fallen stellen kann aber er hatte so Kopf schmerzen das er nichts mehr gesprochen hatte . John wusste nicht viel von Survival aber immer noch mehr als Matilda die wahr so überfordert das sie nicht mal wusste, wie man ein Fisch töten kann. Sie musste aber auch nicht wissen, wie das geht den sie hatten ja Tim. Er ging in der Freizeit viel angeln mit seinem Hunde Freund Willi und mit seinem Vater auf die Jagd. Als alle beruhigt wahren und die Kopfschmerzen langsam vergingen schauten wir ob irgendwo ein Pfad ist aber weit und Breit nichts zu sehen. Sie gingen langsam ins unter Holz. Dann plötzlich sagte Tim wir müssen den Heli absuchen ob da noch etwas Hilfreiches drin ist. Die anderen verstanden, was er meint und kehrte, zurück. Sie suchten überall und aus dem nichts schrie John (Schau da ist etwas) Matilda fragte was er, zog ein Rucksack Heraus der mit vielen nützlichen dingen Befüllt wahr, er enthielt, Ein Survival kit, eine Machete, ein Seil, ein defektes Satelliten Telefon, und sonst noch etwas zum Essen. Sie schlugen sich durch Holz und sehr viele Pflanzen doch John der Technik freak hat das Satelliten Telefon wieder zum Laufen gebracht, aber es zeigte nur den Standort an. Sie Giengen in eine Richtung und hörten säge Geräusche sie Schlichen sein langsam an. Und schaue da dort wahren Arbeiter, aber sie machten seltsames. Sie Vielen Bäume und nahmen die Rinde weg und füllten das mit weissem Pulver. Da sagte John das ist Kokain, was die abfüllen und schmuggeln. Sie Schauten sich um und sahen en Jeep und rannten als niemand schaute zu ihm und da steckte der Schlüssel sie Fuhren ohne zögern aber nicht ab Tim zündete die Baumstämme an das das Kokain zerstört wird. dann Fuhren sie ab und fuhren der Schotterstrasse entlang und so fanden sie nach Hause. Ende!