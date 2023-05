Klub der jungen Geschichten Spiel mit der Zeit Teresa Blatter, Buttisholz, 2. Sek.

(chm)

Spiel mit der Zeit

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber fangen wir doch ganz von vorne an. Mein Name ist Amari, was soviel bedeutet wie Wunder. Meine Mutter gab mir diesen Namen, sie starb vor fünf Monaten bei einem Autounfall. Eigentlich bin ich ein gewöhnliches Mädchen aus der High-School. Meine beste Freundin heisst Jacira. Wir sind unzertrennlich seit dem Kindergarten. An jenem Tag klingelte mein Handy. Es war Jacira. Sie klang ganz aufgeregt. Sie erzählte:» Komm sofort zu mir. Ich habe eine komische Kapsel auf unserem Dachboden gefunden.» Das liess ich mir nicht zweimal sagen und war in fünf Minuten bei ihr. Ich betrachtete die Kapsel. Sie hatte einen roten Knopf und eine verstellbare Zahlenfolge, die aussah wie ein Datum. «Sollen wir den Knopf drücken?», fragte ich zögerlich. «Kann sicher nichts schief gehen», erwiderte Jacira und drückte auf den Knopf. Ein Lichtblitz erschien und mir wurde schwindlig. Als ich die Augen wieder aufmachte, lag Jacira neben mir. Die Kapsel immer noch in meinen Händen. Ich rüttelte Jacira, bis sie aufwachte. «Was ist gerade passiert?», fragte ich sie. Keine Ahnung, aber irgendetwas ist anders», sagte Jacira ängstlich. Panisch rannten wir nach draussen. Die Strassen waren schmutzig und düster und die Frauen trugen lange Röcke, die aussahen, als wären sie vom Mittelalter. Waren wir in der Zeit gereist? Ich bekam Panik und drückte wieder auf den Knopf auf der Kapsel. Alles wurde hell und wir landeten wieder in der Gegenwart. «Wir sind in der Zeit gereist!», sagte Jacira fassungslos. Plötzlich kam mir eine Idee: Was wäre, wenn wir in die Vergangenheit reisen würden, um meine Mutter zu retten? Ich gab das Datum und die Zeit des Unfalls ein und drückte auf den Knopf. Als ich die Augen wieder aufmachte, rannte ich sofort zu meinem Haus, Jacira hinterher, denn wir hatten nicht mehr viel Zeit. Da sah ich auch schon meine Mutter, die ins Auto stieg. Ich rannte auf die Strasse. Meine Mutter stieg aus dem Auto und fragte: «Was ist denn los, Amari?» «Steig nicht ins Auto, sonst passiert etwas Schlimmes», schrie ich atemlos. Meine Mutter war zwar verwundert, aber sah die Panik in meinen Augen. «Ist ja schon gut, ich gehe nicht, aber kannst du mir erklären, was hier los ist?», erwiderte meine Mutter. » Dafür habe ich jetzt keine Zeit, aber es wird alles gut», sagte ich erleichtert, mit Tränen in den Augen. Ich drückte auf den Knopf, in der Erwartung, wieder in der Zukunft zu landen, doch nichts geschah. Plötzlich erklang eine Stimme aus der Kapsel:» Ihr dachtet wohl, es kann nichts schiefgehen, doch ihr habt den Zeitfluss durcheinandergebracht. Dass ihr deine Mutter gerettet habt, hatte grosse Auswirkungen auf die Zukunft. In dieser Version der Zukunft gibt es euch nicht mehr und nun auch in keiner anderen.» Bevor wir realisieren konnten, was dies bedeutete, wurde mir schwarz vor Augen und das Leben wich aus meinem Körper.