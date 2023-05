Klub der jungen Geschichten Sprung ins Leere Lia Wirz, Sarnen, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

«Nie im Leben!» Das waren die Worte, die ich meiner besten Freundin Alessia ins Gesicht sagte, als sie mich zum ersten Mal fragte, ob ich Lust hätte mit ihr ein echtes Abenteuer zu erleben. Ich bin nicht so der Typ für Abenteuer. Viel lieber lese ich von Abenteuern. Doch leider liess Alessia nicht locker. «Du weisst ja noch gar nicht um was es geht, du Angsthase! Du kannst nicht nur dein ganzes Leben Bücher lesen!» Müde hob ich den Kopf, um Alessia anzusehen. Ich legte den Kopf schief, zog die rechte Augenbraue nach oben und fragte mit einem langen Seufzer: «Worum geht es denn Alessia?» Triumphierend sah sie mich an und sagte dann mit leuchtenden Augen: «Du weisst doch, dass ich zu meinem Geburtstag einen Fallschirmsprung geschenkt bekommen habe. Ich darf jemanden mitnehmen!» Während Alessia das sagte, hob ich abwehrend meine Hände vor meinen Körper und rief dann: «Du bist doch lebensmüde! Weisst du eigentlich, was da alles passieren kann! Es könnte sein, dass dein Schirm nicht aufgeht oder du könntest…», «Ach komm so schlimm ist es auch wieder nicht! Ausserdem fliegen wir mit Profis zusammen», unterbrach mich Alessia genervt. Resigniert liess ich die Schultern hängen, denn ich wusste genau: Wenn Alessia sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann hatte man keine Chance. Dummerweise setzte sie jetzt auch noch ihren besten Hundeblick ein, gegen den sogar Herr Schwarzenstein nicht widerstehen konnte. Vorsichtig fragte ich: «Und da ist wirklich alles super gesichert?», «Klar doch, was denkst du denn!», gab Alessia zur Antwort. Dann schaute sie mich herausfordernd an. Nun hiess es: Alessias Hundeblick gegen meine Abneigung zu Abenteuern. Doch Alessias Hundeblick war einfach unschlagbar. Schliesslich gab ich nach und stimmte dem Abenteuer zu. Mit einem triumphierenden Aufschrei fiel Alessia mir um den Hals. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ja noch keine Ahnung, welche Folgen diese Zustimmung nach sich ziehen würde.

Schon eine Woche später begannen die Ferien und Alessias Mutter fuhr uns zum kleinen Flugplatz in der Nähe. Ein kleines Flugzeug war schon startklar. Davor standen drei Männer: der Pilot und zwei Fallschirmprofis. Alle lächelten uns freundlich an und ehe ich mich versah, sassen Alessia und ich im kleinen Flugzeug und starteten. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals und ich spielte nervös mit meinen Haaren herum. Was hatte ich mir bloss dabei gedacht, als ich gesagt habe, dass ich mitkommen würde! Plötzlich wurde ich von der Stimme des Piloten aus meinen Träumen gerissen. Durch einen kleinen Lautsprecher teilte er uns mit, dass wir gleich die richtige Höhe erreicht hätten. Dann mussten wir alle Sachen wie Halsketten, Armbänder und Ringe in einem Beutel verstauen, damit sie uns nicht davonflogen. Die beiden Profis schnallten sich die Fallschirme auf den Rücken und wir wurden auch noch irgendwie mit ihnen zusammengeschnallt. Wir waren gerade fertig geworden mit all diesen Gurten und Schnüren, da ertönte auch schon wieder die Stimme des Piloten, der uns mitteilte, dass wir nun die richtige Höhe erreicht hätten. Dann wurde die Türe des Flugzeuges geöffnet und die Profis traten an den Rand des Flugzeuges. Profi eins, auf dessen Rücken ich geschnallt war, fragte mich, ob ich bereit war und sprang dann zum Flugzeug hinaus. Ich erschrak fürchterlich, doch noch mehr erschrak ich , als der Schirm nicht geöffnet wurde! Zum Glück ging der Schirm dann doch noch auf. Alessia ging es leider nicht so gut, ihr Schirm klemmte und als er aufging knallten sie gegen eine Felswand. Eine Woche später konnte ich sie im Krankenhaus besuchen. Es ging ihr zum Glück schon besser, aber wir sagten uns: Nie wieder Fallschirmsprünge!