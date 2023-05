Klub der jungen Geschichten Sprung ins Unglück Nesem Derici, Cham, 1. Kanti (7. Schuljahr)

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Eliot, Hanna, Thomas, Jameson und ich, hielten uns an den Hände und starrten voller Aufregung und Adrenalin in die Tiefe. Wir waren in einem kleinen Flugzeug über dem Amazonas und machten uns bereit für den Sprung. Für unseren letzten Ferien zusammen wollten wir etwas machen, die wir nie wieder vergessen würden.

So standen wir da. Bereit, für alles was geschehen könnte. Zwischen den Bäumen war unser Landeplatz zu sehen, doch von hier oben sah man nur einen weissen Punkt, das eigentlich eine riesige Fläche war. Dort wird uns dann ein Auto abholen. ,,Hallo miteinander, wie ihr schon sehen könnt, ist euer Landeplatz in Sicht. In einer Minute könnt ihr springen.‘‘ Jetzt zitterten meine Hände. Es war die längste Minute meines Lebens, bis der Pilot endlich rief: ,,Jetzt könnt ihr springen!‘‘ Ohne ein Wort auszutauschen, sprangen wir alle fünf gleichzeitig ab. Viele Leute sagen, man kann die Luft nicht spüren, doch in diesem Moment fühlte ich sie. Es fühlte sich an, als würde mich jemand ganz fest umarmen. Das Gefühl von Freiheit stieg in mir auf. Doch dieses einzigartige Gefühl dauerte nicht lange. Ich konnte fühlen, wie aus der engen Umarmung ein ziehendes Gefühl wurde. Der Wind, der aus dem Nichts gekommen war, zerrte und schleuderte mich in alle Richtungen. Ich konnte fühlen, wie meine Hand langsam aus Thomas‘ Hand glitt. Ich probierte mit all meiner Kraft mich noch an Thomas‘ Finger festzuhalten, doch der Wind war zu stark und ich war plötzlich allein. Eine Kälte, die vorher nicht da gewesen war, liess mich erschaudern. Jetzt waren alle aufregenden Gefühle weg. Panik und Angst stiegen in mir auf. Ich blickte nach unten und fühlte, wie mein Herz aufzuhören drohte. Ich sah den weissen Fleck unseres Landeplatzes nicht mehr. Nein, nein, nein. Das durfte nicht passieren. Nicht jetzt. Plötzlich wurde alles schwarz.

„Du hast einfach ein Mädchen im Wald gefunden und hast entschieden sie mitzunehmen!“ „Mama, sie lag bewusstlos auf dem Boden nahe bei den Krokodilen. Denkst du, ich würde sie dort einfach lassen?“ „Du hättest mich rufen können, anstatt sie hierhin zu bringen! Ich könnte sie dann wenigstens zurück zu diesem Fallschirmlandeplatz bringen.“ Laute Streitgeräusche kamen von meiner linken Seite. Ich wollte mich aufstellen und schauen, was da los war, doch ich konnte nicht. Alles tat weh. Meine Augen waren offen, doch ich musste mich anstrengen, sie nicht wieder zu schliessen lassen. Ich starrte auf einer hölzernen Decke mit ein paar Löcher, wo sich Pflanzen hindurchgekämpft hatten. „Mama, ich glaube, sie ist wach“, hörte ich eine Jungenstimme sagen. „Ach super, noch ein Patient, um den ich mich kümmern soll. Nein, mache ich nicht! Sie ist dein Problem, Junge, nicht meines. Kümmere du dich um sie.“ Ich hörte, wie die Frau davon ging.

Plötzlich sah ich das hölzerne Dach nicht mehr, sondern ein Gesicht eines Jungen. Er sah mich mit seinen dunklen Augen nachdenklich an. „Du bist wach“, stellte er fest. Es war keine Frage, deswegen sagte ich nichts. „Wie geht es dir?“, fragte er. „Ehrlich gesagt, ganz schlecht.“ „Ja, kann ich mir vorstellen. Hör zu, meine Mutter ist gerade ganz gestresst und will dich so schnell wie mäglich aus dem Haus, also wenn du dich vielleicht doch ein bisschen bewegen könntest, kannst du dann mit mir zum Auto laufen? Sonst muss ich dich tragen“, sagte er. „Schon gut, es geht.“ Doch als ich probierte aufzustehen ging es nicht. Doch bevor ich umgefallen bin, hat er mich gefangen und herausgetragen. Danach brachte er mich zum Landeplatz zurück, wo, zum Glück, noch meine Freunde auf mich warteten.