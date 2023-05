Klub der jungen Geschichten Stadt Bern Alina Wicki, Escholzmatt, 2. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher…

Endlich! Die 6 Wochen Sommerferien haben angefangen. Leider sind es die aller letzten 6 Wochen bevor das richtige Horror Leben anfängt, dies unterdrückte ich aber schnell. Nach dem letztem Schultag Giengen meine beste Freundin Elvira und ich zu ihr nach Hause Baklava essen. Da es Bayram war hatten sie genug von zuhause. Ich musste dann aber nach Hause gehen und verabschiedete mich von Elvira. Zuhause angekommen ging ich schnell duschen da ich den ganzen Tag sehr heiss hatte und ich mich ein bisschen schmutzig fühlte. Mein Handy nahm ich wie immer mit in Badezimmer und legte es auf das Waschbecken. Ich war fast fertig als mein Handy anfing zu klingeln und auf zu leuchten. Ich nahm schnell mein Handy und schaute wer mir die ganze Zeit schreibt da mich dies sehr aufregte. Auf dem Sperrbildschirm stand von Elvira gefühlt mehr als 50 Nachrichten. Ich wusste gleich, dass sie eine dumme Idee hatten denn sie spammte mich immer nur dann zu wenn ihr langweilig wahr oder sie eine dumme Idee hatte. Sie schrieb das morgen in Bern eine Kirmes ist und dass viele von unseren Freunden die etwas weiter weg wohnten da auchgehen und wir mitkommen können. Ich war natürlich sofort dabei, da ich sowieso immer alles mitmachte und dabei bin. Nach dem duschen ging ich zu meiner Mutter, um sie zu fragen ob ich morgen nach Bern in die Kirmes gehen darf. « Albina das hatten wir schon einmal, du gehst nicht ohne deinen grossen Bruder in eine andere Stadt! Wer weiss was dann passiert vielleicht sehen wir dich dann nie mehr wieder. Willst du das? » «Du bleibst zuhause fertig» Es war klar, dass sie nein sagen wird. Da es aber mein Ego gepusht hatte als sie quasi gesagt hat das sie mir nicht vertraut werde ich morgen trotzdem rausgehen. Ich sagte meiner Mutter, wenn ich schon nicht raus durfte gehe ich zu Elvira. Dies erlaubte sie natürlich da sie nur das Beste von Elvira dachte. Da ich am nächsten Tag viel Geld brauchte ging ich in der Nacht als alle schliefen zur Jacke meines Vaters. Da er immer seinen Geldbeutel drin hatte. Ich nahm mir 50.- und bei meiner Mutter machte ich das gleiche nur nahm ich da 70.- dies sollte mir reichen, wenn nicht nahm ich einfach nach was von Elvira. In meinem Zimmer schlief ich dann ohne es zu bereuen ein. Ich wachte am nächsten Wochen erstaunlicherweise sehr früh auf, früher als sonst denn es war erst 7Uhr sonst wach ich immer so um 12 oder 13 Uhr auf. Den Nachmittag verbrachte ich bei Elvira. Wir beide waren sehr aufgeregt weil wir schon lange nicht mehr auf einer Kirmes waren, schon gar nicht auf einer Party. Meine Mutter wird sehr späte nach Hause kommen da sie noch bei einer Freundin in einer anderen Stadt war. Das heisste für uns das es keine Probleme geben wird und wir den ganzen Abend viel Spass haben werden. Wir machten uns dann fertig und gingen gegen 8Uhr auf den Zug Richtung Bern. In Bern angekommen sahen wir schon direkt die Kirmes. Unsere Freunde warteten schon auf uns, gemeinsam Giengen wir dann auf die Bahnen. Es war schon fast halb 12 und wir wollten gerade auf eine andere Bahn gehen als mein Handy nicht aufhörte zu Klingeln. Ich schaute auf mein Display und… Meine Mutter schrieb mir. Sie fragte wo ich war und sollte meinen Standort teilen. Da ich überfordert war machte ich mein Handy aus. Dies war das dümmste was ich an diesem Abend getan hatte. Wir hatten Hunger also Giengen wir etwas essen. Nach etwa einer Stunde schauten mich meine Freunde plötzlich geschockt an und zeigten mir mit ihrem Kopf das ich hinter mich schauen sollte. Ich schaute also nach hinten und meine Eltern standen da und riefen mich zu ihnen. Sie nahmen mich und Elvira nach Hause und ich bekam die ganzen 6 Wochen Ferien Hausarrest und musste das Geld das ich gestohlen hatte ihnen zurück zu geben und musste für das einen Ferien machen. Den Kontakt mit Elvira Hatten sie mir über die Ferien auch verboten. Ich war mir so sicher das nichts schieflaufen würden, da habe ich mich aber leider sehr getaucht.