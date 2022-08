Zuger Wahlen 2022 Stéphanie Vuichard im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für zwei Räte.

Sarah Imfeld

Hier präsentiert sich Stéphanie Vuichard den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Stéphanie Vuichard stellt sich in eigenen Wort vor)

In Zug geboren und aufgewachsen liegen mir die Stadt und der Kanton Zug am Herzen. Durch mein Studium, meine Arbeit und mein freiwilliges Engagement beschäftige ich mich täglich mit Umweltthemen, sehe lokale und globale Probleme und mögliche Lösungsansätze vor Ort. Ich möchte mich auch politisch für die Umwelt einsetzen, denn ökologische Themen werden in der Politik leider noch zu sehr ausser Acht gelassen. Soziale Standards sollen nicht abgebaut werden und Zug soll auch für Junge attraktiv und bezahlbar sein, um eine gesunde Durchmischung in der Zuger Bevölkerung zu haben. Ich setze mich für ein lebendiges, nachhaltiges Zug ein, das sich auch für die Gesellschaft und die Umwelt einsetzt.

