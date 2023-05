Klub der jungen Geschichten Sternenliebhaber Luisa Truffer, Steinhausen, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Langsam näherte ich mich dem Schrank, zupfte an einer meiner Wimpern, bis sie abfiel. Das war mein Tick. Ich öffnete den Schrank. Dort aus der hinteren Ecke kam das Leuchten. Ich räumte alte Tennisschläger, ein Fotoalbum und weiteren Krimskrams aus dem Weg. Als ich endlich in der hinteren Ecke des Schrankes angekommen war, sah ich einen schwach glühenden Stein. Das war ein Stern! Schnell zog ich meinen Pulli aus und legte das Bruchstück eines Sternes behutsam hinein.

Später, als ich im Bett lag und das Tagebuch, das ich meiner Schwester geklaut hatte, durchblätterte, dachte ich über den Stern nach. Ich drehte mich zu der Schublade, in den ich meinen Stern hineingelegt hatte. Mit dem Versprechen, den Stern morgen zur Sternwarte zu bringen, schlief ich ein.

Am nächsten Morgen stand ich früh auf und machte mich auf den Weg zur Sternwarte. Auf dem Weg kam ich an meinem Nachbarn Mr. Nösbi vorbei, er schaute mich misstrauisch an und glotzte dann auf meine glühende Tasche. Mistikack! Er hatte den Stern gesehen. Schnell ging ich weiter, doch ich kam nicht weit. Als ich zwei Blocks von der Sternwarte entfernt war, fuhr ein weisser Volvo vor mir auf den Parkplatz. Der Mann packte mich, als wäre ich ein lästiges Paket. Er setzte mich auf den Vordersitz und fuhr los. Schnell versuchte ich mich anzuschnallen, aber ich wurde in den Sitz gedrückt. Während der Fahrt nahm der Mann seine Spidermannmaske vom Kopf und ich sah, dass es Mr. Nösbi war. Als wir an seinem Haus ankamen, wollte ich protestieren, aber er führte mich schnurstracks in den Keller. Der Keller war komisch, er war mit einer Stahltür verschlossen. Er öffnete sie und ... dort standen Wagons. Waren wir in einer unterirdischen Mine? Ich setzte mich in einen Wagon, und eine weitere Tür wurde geöffnet.

Ich fuhr hinein und staunte. Mr. Nösbi schmunzelnde über meinen offenen Mund. Es sah aus wie im Weltall, überall hingen Sternbröckchen. Sie schienen magnetisch zu sein. Kurz zusammengefasst: es war magisch. Als wir wieder draussen ankamen, blinzelte ich wegen dem hellen Deckenlicht. Mr. Nösbi führte mich ins Wohnzimmer und erzählte mir, dass er früher bei der NASA gearbeitet hatte, doch die NASA ihn rausgeschmissen hatte, weil er von seinen Weltraummissionen immer wieder Sterne mitgenommen hatte. Seitdem hatte er in seinem Keller wunderschön magische Sterne. ,,Ich wollte mich bei mir zu Hause doch auch wie im Weltraum fühlen!”, erklärte er mir trotzig. Nach Stunden Überredung und zwei Keksschachteln, war es so weit: Mr. Nösbi stimmte zu, die Sterne zurückzubringen.

In der NASA angekommen liessen wir uns von der Sekretärin ins Chefbüro bringen. Dort sass Frau Razak und schaute die Tüten in unseren Händen an. Mr. Nösbi schaute beschämt. ,,Die Rakete steht bereit, Sie können die Sterne sofort zurückbringen”, erklärte Frau Razak kühl. Die Sekretärin führte uns hinaus und kurzerhand sassen wir, zusammen mit einem Spezialteam, in der Hochdruckrakete.

Im Weltraum “angekommen”, erklärte Mr. Nösbi mir, aus welchen Sternen er die Sternbrocken rausgehauen hatte, und ich setzte sie wieder rein. Nach drei Stunden intensiver Arbeit hiess es “Kurs auf die Erde”. Nachdem wir gelandet waren, fühlten sich meine Beine wie zu wackliger Wackelpudding an, obwohl wir mit einer Hochdruckrakete geflogen waren.

Mr. Nösbi fuhr mich nach Hause. Zuhause angekommen, stieg ich aus. Im selben Moment bekam ich eine Nachricht von meinem Nachbarn, er hatte sich erneut bei der NASA beworben.

Meine Mutter öffnete die Tür und fragte, was ich heute so gemacht hatte. ,,Ich war mit Mr. Nösbi auf Jobsuche”.