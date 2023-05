Klub der jungen Geschichten Sturz ins Überleben Kimi Burch, Ruswil, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber mal ganz von vorne. Also, ich und mein Freund Marius wollten in den Urlaub. Doch wir wollten keinen normalen Urlaub machen, deswegen buchten wir einen Privatflug und in 10 Tagen soll es schon los gehen. Aber weshalb es ein Privatflug war, das sag ich euch jetzt. Also es hiess, dass der Flug auf eigene Gefahr erfolgt. Was da genau passieren würde, wussten wir zu dieser Zeit noch nicht. Wir haben uns dann auch vorbereitet und haben alles, was wir brauchten, mit-genommen. 5 Tage vor dem Flug bekamen wir eine Mail, in welcher es hiess, dass es starke Stürme während dem Flug geben würde. Wir dachten uns erst nichts, aber dann nahmen wir zur Sicherheit doch Fallschirme mit, falls irgend-was passieren sollte. 3 Tage vor dem Flug. Wir bereiteten uns nochmals vor und trafen einander.

Tag des Abfluges. Wir gingen zu einem Spezialflughafen und wurden dort in Empfang genommen. Das Flugzeug, mit dem wir geflogen sind, war gepanzert. Also stiegen wir ein und nach 10 Minuten flogen wir los. Nach einer Stunde waren wir mitten in einem starken Gewitter. Man konnte absolut nichts mehr sehen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Pilot Probleme mit dem Fliegen hatte. Plötzlich ruckelte das ganze Flugzeug. Es wurde immer schlimmer. Am Anfang habe ich euch bereits gesagt, dass nichts schief gehen kann, aber das war dann eben anders und das Flugzeug verlor an Höhe, bis es dramatisch ab-stürzte. Alles, was danach passierte, an das konnte ich mich nicht mehr erinnern.

Das Einzige, was ich noch hören konnte, war ein lautes „Boom…“ Als ich wieder aufwachte, lag ich irgendwo an einem Strand. Ich schaute mich um, doch von meinem Freund war keine Spur. Ich stand auf und ging auf die Suche nach ihm, doch weit kam ich nicht, denn es kam ein Gewitter. Ich ging unter einen Baum und wartete, bis das Gewitter vorbei war und suchte danach weiter. Plötzlich hörte ich einen Baum umfallen und rannte dorthin, wo das Geräusch herkam. Dort sah ich meinen Freund, der gerade dabei war, mit einer Axt, die er gefunden hat, einen Baum zu Fällen. Ich begrüsste ihn und er war sehr glücklich mich zu sehen. Er gab mir auch eine Axt und ich half ihm, Bäume zu fällen. Wir bauten ein Haus. Naja, Haus konnte man das nicht nennen, aber eines wussten wir, wir mussten so schnell wie möglich von hier weg. Doch erst einmal war Schlafenszeit. Am nächsten Morgen wachten wir auf und hatten so riesen grossen Hunger. Das hiess, wir mussten jagen gehen. Wir fanden ein Kaninchen und erschossen es mit einem selbst gebauten Bogen aus Holz. Danach machten wir ein Feuer und haben das Kaninchen gegrillt. Als wir fertig gegessen haben, gingen wir die Insel oder was es auch war, erkunden und haben ein Dorf gefunden. Doch es schien, als wäre niemand zu Hause und bewohnt sah es auch nicht aus. Aber alles, was es dort gab, das war nützlich für uns, denn dort waren Teile eines Hubschraubers, aber wer weiss schon, wie man ein Hubschrauber auf-baut. Doch mein Freund meinte, er kann es ein bisschen, also früher hat er es zumindest gekonnt. Er sagte mir das, was er noch wusste und wir bauten dann erst einmal bis spät in die Nacht hinein und legten uns danach schlafen. Am nächsten Morgen fanden wir dann in einer Werkstatt einen Bauplan für den Helikopter. Also bauten wir ihn auf und konnten losfliegen. Das Problem war nur, wir wussten nicht wohin. Plötzlich leuchtete ein Licht auf dem Display und es ruckelte so heftig wie beim Hinflug „Boom…“ und wir waren wieder zuhause.

Ende.