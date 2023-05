Klub der jungen Geschichten Sugar Island Jelscha Birrer, Willisau, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. «Oh Mann, was für ein langweiliger Morgen…» Ich stellte den Radio aus, in dem immer der gleiche langweilige Sonntags-Krimi lief. Ich bin übrigens Ronja und ich bin, seit ich ein kleiner Schreihals bin, im Kinderheim. Und ja, es ist sooo ätzend mit den anderen Kindern zusammenleben zu müssen. Wir müssen zusammen spielen, zusammen basteln und so weiter. Aber am schlimmsten ist immer das Frühstück! Alle streiten sich um das Nutella, den Honig oder die Butter. Heute hatte ich aber die Nase voll davon und ging mit meinem hart erkämpften Nutellabrot in mein Zimmer, schaltete den Radio ein und hörte ein bisschen Musik. Doch plötzlich hörte der Radio auf Musik zu spielen und ich ging zu ihm hin, um ihn mal ordentlich zu schütteln. Da passierte es: Der Radio knackte und knarrte und er sog mich einfach in ihn rein! Okay, ich möchte schon gerne damit angeben, dass ich ganz ruhig blieb, aber ich drehte einfach komplett durch! Ich glaube sogar, dass ich die ersten paar Sekunden (vielleicht auch Minuten) bewusstlos war. Aber als ich dann die Augen öffnete, dachte ich, dass ich träume. Links und rechts von mir waren schöne, grüne Obstbäume, Vögel die piepsten und herumflogen und: Seltsame Wesen, die mich verwundert ansahen. Einer von ihnen war ganz orange mit grossen grünen Augen, der andere war pink mit kleinen Knopfaugen. Sie empfingen mich herzlich und gaben mir Geschenke, wie ein Blumenstrauss und Schokolade. Ich verstand nichts von ihrer komischen Sprache, doch wir konnten irgendwie auch ohne Worte kommunizieren. Als wir dann ein Stück durch die schöne Welt gegangen sind, kamen wir zu einem riesigen Palast aus… ihr werdet es nicht glauben, Gummibärchen! Und als wäre das noch nicht genug, schenkte mir der König einen unerschöpflichen Vorrat an süssen Sachen, die ich noch nie gesehen hatte. Ich hatte noch nie so viel Spass in meinem Leben, und ich beschloss in dieser unentdeckten Welt zu bleiben, weil mich dort niemand finden konnte. Also vergingen die Tage auf «Sugar Island» und mir gefiel es immer besser dort. Doch eines Tages passierte etwas Schreckliches: Die Wände vom Palast fingen an zu zittern und die schönen Obstbäume wurden von dem starken Wind einfach ausgerissen. Alle rannten panisch umher und probierten noch etwas zu retten, aber ohne Erfolg. Ich musste wohl wieder in unsere normale Welt zurück, auch wenn ich nicht wollte. Aber da war noch etwas, das mir Sorgen bereitete: Nämlich die armen Wesen! Ihnen ging es viel schlechter als mir, denn ihr Zuhause war einfach weggeblasen und sie hatten nichts mehr zu essen, nichts zu trinken und überhaupt kaum noch was. Ich stand einfach dort und wusste nicht was zu tun ist, ausser zuschauen zu müssen, wie die wunderschöne Stadt zerstört wird. Nach einigen Minuten kamen die zwei Wesen, die mich empfangen haben und sie waren ganz aufgelöst. Ich glaubte, dass die sich Sorgen um ihre Zukunft machten und wo sie nun wohnen könnten. Aber dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen! Ich hatte die Idee die Wesen in unser Heim zu bringen, denn die anderen Kinder hätten bestimmt Freude daran. Nachdem ich ihnen den Vorschlag gemacht hatte, waren sie einverstanden, und ich freute mich wie ein Schimpanse bei Fütterungszeit. Also quetschten wir uns durch das kleine Portal. Die Freude war gross als ich mit den Wesen eintraf. Ab da hatte jeder sein eigenes Monster, mit dem er spielen, basteln und reden konnte. Das war eine Erleichterung für mich, denn ich hatte nun meine Ruhe. Endlich!