Klub der jungen Geschichten Supertalent Lisa, Niederbüren, 5. Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher».

Emily ist 11 Jahre alt und wohnt in Altstätten. Ihr grösster Traum war einmal in einer Show aufzutreten. So fing das ganze Drama an...