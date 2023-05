Klub der jungen Geschichten Team Xstrym Emanuel Gartenmann, Oberkrich, 5. Primar

Wir waren uns sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. An einem 12. Dezember hörte man in einem grossen Raum eine Stimme. « Das Team Xstrym ist vollzählig erschienen Sir!», sagte Pauliene. Das Team Xstrym besteht aus Pauliene, genannt Paulie James sein Spitzname ist Jams und noch zuletzt Lea. Leider hat sie keinen Spitznamen. Man wusste nicht wie Jams, Paulie und Lea aussahen, weil sie sich immer bei ihren Einsätzen verkleideten, um unerkannt zu bleiben. Patrick Blenon ist ihr Auftragsgeber.

Er sprach mit einer sehr grolligen Stimme zu Jams, Paulie und Lea. Er sprach: »Ihr müsst einen etwa 18 Jahre alten Jungen für mich suchen. Sein Name ist Harry Onile.» «Schön und gut Sir, aber wo sollen wir ihn suchen? Ich meine, wir können ja nicht mit dem Helikopter alle Kontinente der Welt absuchen.» erwiderte Jams. «Genau», stimmte Lea Jams zu. «Das stimmt», sagte Patrick und rief auf der grossen Leinwand ein Bild von Kanada auf. «Ich habe herausgefunden, dass er ein Gefangener war von einer geheimen Stiftung, die verbotene Versuch in der weiten Wildnis von Kanada macht.» «Was für Versuche?», fragte Paulie gespannt. «Sie versuchen eine Art Super-Soldat zu züchten. Und sie werden sicher versuchen, Harry Onile wieder einzufangen oder vielleicht auch zu töten. Darum werdet ihr sofort mit meinem Helikopter hinfliegen, um ihn da rauszuholen. Mister-X, ein guter Freund von mir, wird euch hinfliegen. Habt ihr versanden?», sagte Patrick etwas aufgeregt. «Verstanden Sir.», antworteten alle drei in einem Chor. Nach einem etwas langweiligen Flug sagte Paulie kurz vor dem Ziel: »Wir fliegen jetzt über der Wildnis von Kanada. Ihr seid euch hoffentlich bewusst, dass die Verfolger von Harry nicht mit Pfeilen schiessen, sondern mit Kugeln.» Geschockt von dem, was Paulie gesagt hatte, schaute Jams aus dem Fenster und sagte ein paar Augenblicke später: «He Leute, ist das da auf der Wiese nicht den Jungen, den wir suchen?» Sofort kamen die beiden Mädchen ans Fenster und schauten hinaus. «Du hast Recht», sagte Lea mit einer leicht fröstelnden Stimme. «Mister-X, Landeanflug», sprach Paulie zu Mister-X. Kurz darauf setzten die Kuven des Helikopters auf den Boden auf. Jams riss die Tür auf und schrie zu dem flüchtenden Jungen: »Hier rüber, komm in den Helikopter, wir sind hier um dich rauszuholen!» Harry blieb skeptisch stehen, doch plötzlich ertönte ein Knall und eine Kugel verfehlte ihn um Haaresbreite. Er murmelte gehetzt: «Scheisse! Diese Idioten lassen mich wohl nie in Ruhe.» Jams sprang aus dem Helikopter, um ihm zu helfen. Es erklang ein zweiter Knall und eine Kugel streifte Jams Arm. Er stöhnte auf. Blut tropfte aus seiner Wunde und färbte den Schnee rot. Die beide rannten zum Helikopter und knallten die Tür zu. Paulie schrie Mister-X zu: «Sie sind im Helikopter. Bringen sie uns von hier weg!» «Wir waren uns zu sicher, dass niemand von uns verletzt werden kann, leider zu sicher», sagte Paulie zu den anderen. Währendem sich alle erholten, verarztete Lea Jams Arm. Dabei gab Jams immer wieder Laute von sich, wie zum Beispiel: «Au! Ahh! Nicht so fest, das tut weh!» Nach einer Weile fragte Harry: »Wer seid ihr und warum habt ihr mir geholfen?» «Wir wurden beauftragt, dir zu helfen.», sagte Paulie erschöpft. Jams fügte hinzu: »Wir sind eine Art junger Geheimagenten, die für die Gerechtigkeit kämpfen.» Prompt fragte Harry beindruckt: «Kann ich bei euch mitmachen?» Die anderen schauten sich an. Alle drei nickten mit den Köpfen. Daraufhin sagte Jams feierlich: «Du kannst bei uns mitmachen. Vorausgesetzt, du bist bereit dafür hart zu arbeiten.» «Okay», sagte Harry. «Dann herzlich willkommen im Team Xstrym», sagte Lea.