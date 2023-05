Klub der jungen Geschichten Teil 1 Jaron Suter, Kriens, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, denn seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete ihn was ist das, ein Raum voller Schränke und Bilder und da war auch noch ein Handy. Ich nahm es in die Hand und dann schloss ich den Schrank wie von magischen Händen. Ich liess das iphone fallen aber ich habe noch vergessen den Ton abzuschliessen, darum sagte mir das iphone. Jaron ich helfe dir zu entkommen. Schau mal, ich gebe dir auf dem Handy zu Hilfe noch Whats App, Telefon, Kompass und Einstellungen. Ich hoffe sie helfen dir. Viel Erfolg. Ich dachte, zum Glück hat das Handy noch keinen Gott, darum entschloss ich mich den Fingerabdruck zu installieren. Also es ging so: Ich ging auf die Einstellungen auf den Untertitel Fingerabdruck, wo ich den Kreis berührte, machte es bing und ein 5tes App öffnete sich namens Rechner. Jetzt war mir alles zu unheimlich. Ich entschloss auf dem Handy auf App Telefon zu gehen und die Nummer von der Polizei einzugeben. Aber egal, wie oft ich sie eingegeben habe es kam immer die gleiche Nummer. Sie lautet so 459. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und drückte auf das Telefon. Es nahm jemand ab und sagte: «Du musst einen Buzzer finden. Zur Verfügung gebe ich dir noch das App Notizen zum Notizen machen. Bist du gut im Merken falls NEIN, dann musst du dich anstrengen. Falls JA, hast du Glück gehabt 😊. Also, pass auf vom Bild in der Mitte, wo die weisse Königin abgebildet ist, musst du den Fuss berühren und fertig ist unser Gespräch.» Welche weisse Königin, meint sie echt? Ah, ich glaube diese hier. Ich machte das, was er gesagt hat. Tatsächlich, es öffnete sich das Bild und dahinter war wirklich ein Knopf. Ich drückte den Knopf und plötzlich öffnete sich vor ihm einen Lift. Ich ging hinein und automatisch fuhr der Lift. Es ging etwa 1 Minute und dann war er in seinem Zimmer und dort stand: Weil du es geschafft hast, darfst du das Handy behalten. ENDE