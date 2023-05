Klub der jungen Geschichten The Beagles Elisa Zemp, Alpnach, 3. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Es war Montagnachmittag, ich sass in meinem Lieblings-Café und ass ein Eis. Es war niemand anderes im Café ausser ich und ein Mann. Der Mann sah alt aus, er hatte graue, kurze Haare. Ich sass bereits seit einer Stunde im Café und ausser einem kurzen Gespräch mit dem Kellner war nichts Spannendes geschehen. Ich blickte auf das Notizbuch vor mir und sah die leeren Seiten und den Stift daneben. Ich schrieb gerade an einem Song. An einem Song für meine Band. Meine Kollegen und ich haben nämlich vor kurzem eine Band gegründet. Wir heissen «The Beagles». Ich wurde als Songwriterin bestimmt. Ich war schon von Anfang an nicht begeistert von dieser Idee, doch die anderen bestanden darauf. Früher habe ich gerne Texte geschrieben, heute fällt es mir irgendwie schwerer. Unsere Band hat bereits in einer Woche ihren ersten Auftritt. Wie dürfen in der Schule ein Konzert spielen. Heute Abend haben wir ein Bandtreffen bei Trixi zu Hause. Trixi ist die Schlagzeugerin unserer Band. Peter spielt Gitarre, Klara sitzt am Klavier und ich singe und schreibe die Texte. Nach einiger Zeit hatte ich endlich eine Idee für unseren Song gefunden und habe angefangen zu schreiben. Als ich fertig war, packte ich meine Sachen zusammen und ging.

Wieder zu Hause angekommen stand ich vor unserem Haus, aber die Türe war verschlossen. Papa war noch bei der Arbeit und mein kleiner Bruder Max war bei einem Kollegen zum Spielen eingeladen. Ich schaute in dem Blumentopf nach unserem Hausschlüssel. Wir verstecken ihn immer dort. Doch da war kein Schlüssel. Ich war ausgesperrt. Ich schaute auf meine Armbanduhr und es war bereits 17:45 Uhr. Das Bandtreffen war um 18:00 Uhr. Ich spürte, wie meine Hände feucht wurden vor Schweiss und versuchte mich zu beruhigen. Ich nahm mein Handy hervor und rief meinen Papa an. Dieser meinte: «Es tut mir leid Emma, doch ich schaffe es nicht rechtzeitig nach Hause.». Dies half mir leider nicht weiter. Verzweifelt holte ich eine Haarspange aus meinem Zopf und stocherte damit im Schlüsselloch herum. Ich brach also in unser eigenes Haus ein. Endlich, nach langem Versuchen ging die Tür tatsächlich auf. Ich eilte ins Haus, packte meine Sachen und ging wieder. Unsere Probe verlief gut und wir haben nochmals alle unsere Stücke geübt. Als ich meinen Freunden den neuen Song vorgestellt habe, waren sie total begeistert.

Seitdem ist eine Woche vergangen und wir stehen hinter der Bühne. Ich bin sehr nervös und meine Beine zittern. Klara sagt mir immer wieder, dass nichts schief gehen wird. Wir proben jetzt schon lange für diesen Auftritt. Dann geht endlich der Vorhang auf. Ich sehe die vielen Gesichter im Publikum. Ich habe das Gefühl, alle starren mich an. Die anderen beginnen zu spielen. Ich hebe das Mikrofon und beginne zu singen. Plötzlich ertönt ein lauter Knall. Es tönte wie ein Schuss. Ich zucke zusammen und halte mir die Hände auf die Ohren. Im Publikum bricht Panik aus. Alle sehen sich hektisch um und fragen sich, von wo der Schuss kam. Ich schaue zum Ausgang und erblicke einen maskierten Mann. Er hält eine Pistole in der Hand. Das ist der Täter! Ich will Klara auf ihn aufmerksam machen, sie kniet am Boden und hält ihre Händen über dem Kopf. Ich stupse sie an. Doch als ich ihn ihr zeigen möchte, war er verschwunden.