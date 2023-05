Klub der jungen Geschichten The Black Game Seline Felber, Ruswil, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat.

Ich war mir unsicher, ob ich den Schrank öffnen sollte. Mir schwebten Gedanken im Kopf was passieren sollte, wenn ich ihn aufmachen würde, doch ich gab mir einen Ruck und öffnete den Schrank. Die Sonne schien mir ins Gesicht ich konnte nichts sehen, weil es so blendete, doch irgendwann habe ich mich an die Sonne gewöhnt. Ich sah eine riesige Landschaft. Ich stieg durch den Schrank. Plötzlich kam ein Junge zu mir. Er erzählte mir er hiesse Janik und ich müsste keine Angst vor ihm haben und er bräuchte mich sehr dringend, und zwar ginge es um ein Spiel, dass er seit Jahren nicht geschafft hat. ,, Kannst du mir bitte die ganze Geschichte von vorne erzählen, denn ich verstehe nur Bahnhof,‘‘ unterbrach ich ihn und dann begann er nochmal von vorne zu erzählen. ,, Also, ich bin Janik und bin 16 Jahre alt und wir sind in einem Spiel namens THE BLACK GAME. Du hast 3 Narben , also 3 Leben, wenn du stirbst, hast du eine Narbe weniger. Wenn du gar keine Narben mehr hast, bist du auch im echten Leben tot, alles klar?‘‘ Ich überlegte ein paar Sekunden und nickte. ,, Okay ich bin dabei‘‘ meinte ich zu Janik mit einer unsicheren Stimme. Wir hörten laute Geräusche und plötzlich springte ein Riesen Orang-Utan auf uns und wir rannten so schnell wir nur können weg. Doch wir waren zu langsam und der Orang-Utan frass mich auf. Ich sah nur noch Wolken. Ich merkte, dass ich vom Himmel fiel. Später fanden wir einen Dschungel. Da drin gab es viele Geheimnisse, meinte Janik. Wir schlenderten hinein und plötzlich packte uns eine Liane, meinten wir zumindest, denn es waren riesige Schlangen. Sie umzingelte uns so stark, dass ich fast erstickte. Ich bemerkte dass Janik weg war. Ich machte mir grosse Sorgen. Neben mir knallte es. Es fühlte sich so an, als ob jemand vom Himmel gefallen ist. Ist es nämlich auch, es war Janik, der gerade ein Leben verloren hat. Er drehte sich von mir weg. Obwohl ich ihn seit etwa 30 Minuten kannte, weiss ich, dass er etwas vor mir verstecken wollte. Ich fragte ihn, ob alles okay war. Er drehte sich um und sah ganz verheult aus, als ob er gerade eine sehr schlechte Note bekommen hat. Er meinte, dass er aufgeben konnte, weil er nur noch eine Narbe hatte. Ich beruhigte Janik wir würden das schon noch schaffen… Wir beide hatten schon schwere Beine und konnten nicht mehr, aber wir liefen trotzdem weiter durch den Dschungel. Wir kamen zu einem riesigen Felsen. Man meinte der Felsen warf kleine Felsenstücke. Janik wich den Felsstücken geschickt aus, doch ich stellte mich nicht so geschickt an. Es fiel natürlich das grösste Felsstück auf mich und sofort fiel ich wieder vom Himmel. Ich bemerkte, dass wir beide nur noch eine Narbe haben. Jetzt ging es um alles! Janik zeigte auf den Felsspitz. Da oben sahen wir einen blauen Diamanten. Wir freuten uns wie kleine Kinder, doch wir mussten den Diamant ja erst mal holen. Wir kletterten den Fels hinauf bis zum Diamanten. Wir hatten es geschafft! Es erschien eine Tür. Janik und ich hüpften hinein und da waren wir schon wieder bei mir Zuhause. Wir beschlossen, es niemandem zu erzählen. Also auch ihr: Pssssst!