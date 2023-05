Klub der jungen Geschichten The Butterflies im Höhenflug Janina Küng, Mauensee, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir waren kurz vor dem verzweifeln. Wie sollten wir uns nur aus dieser peinlichen Situation retten? Ich erinnerte mich zurück, als die Schulleiterin sofort einwilligte, als wir sie fragten ob wir unsere vier Lieder an der Abschlussfeier spielen dürfen. An die Zeit, als wir unsere Songs so intensiv geprobt haben und als wir es vor Vorfreude nicht mehr abwarten konnten. Doch dann holte mich die Gegenwart aus meinen Gedanken ein. Schliesslich war der Tag, an dem wir unseren Auftritt hatten, endlich da. Einerseits freute ich mich extrem auf unseren Auftritt. Doch andererseits war ich so aufgeregt, dass mir das Blut fast in den Adern gefror, nur schon beim Gedanken vor der ganzen Schule und Eltern zu spielen. Als ich meine drei Bandkolleginnen antraf, sah ich ihnen an, dass sie mindestens genauso aufgeregt waren. Alle hatten ihre Noten in ihren zittrigen, schweissigen Händen. Gwendolin und Aline winkten mich zu ihnen. Jessica war ganz blass und starrte mich mit grossen Augen an. «Jess? Was hast du? Geht es dir gut? Jess? Jess?!», löcherte ich sie mit Fragen. Unsere Sängerin Jess, öffnete ihren Mund, als gerade die Schulglocke erklang. Alle Schüler, Schülerinnen und ihre Eltern stürmten Richtung Turnhalle, in der die Abschlussfeier stattfinden sollte. Kurz darauf liefen wir zur Turnhalle und machten uns für unseren Auftritt bereit. Wenig später fing die Feier an. Als die Schulleiterin endlich unseren Bandnamen aufrief, klatschte die ganze Schule und wir sollten auf die Bühne gehen. Jess zupfte mich am Ärmel und machte komische Handzeichen. Es sah aus, als ob sie mir klar machen möchte, dass sie nicht mehr singen konnte. Sie deutete auf ein anderes Mädchen mit einem Mikrofon in den Händen. Als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass es Emely war. Vor ein paar Wochen, hatten ich und Emely einen heftigen Streit. Es ging um unsere Band. Sie behauptete, sie könne viel besser singen als Jess. Emely wollte unbedingt in unsere Band einsteigen, doch ich war strickt dagegen. Ich fand, dass wir nicht einfach ein neues Bandmitglied aufnehmen konnten. Emely war wochenlang eingeschnappt... Gwen kam zu mir und erklärte mir, dass sie Emely gefragt hat, ob sie nicht für Jess einspringen könnte. «Wie du sicher mitbekommen hast, bekommt Jess keinen geraden Ton mehr heraus. Jess und Lin waren auch einverstanden. Ich wollte dich nicht einweihen, weil ich dachte du wärst sicherlich dagegen. Du wolltest ja auch nicht, dass sie in unsere Band einsteigt.», begründete sie. Ich war sprachlos. Doch dann realisierte ich, dass ohne Jess’ Stimme, unsere Band nur halb so gut klang. Ausserdem wäre es extrem peinlich. «Juliana, ich an deiner Stelle, würde mich bei Emely entschuldigen und mich bedanken, dass sie für uns singt.», forderte mich Gwen auf. Ich folgte ihrem Rat und lief zu Emely. Sie nahm meine Entschuldigung an, lächelte und wir umarmten uns. In diesem Moment kündigte die Schulleiterin unseren ersten Song an. Alle eilten auf ihre Plätze. Gwen fing auf dem Klavier an zu spielen, Lin auf der Gitarre und ich schlug aufs Cajon. Als Emelys Einsatz kam, schlug mein Herz schneller. Sie sang so schön und das ohne eine einzige Probe. Sie war ein absolutes Naturtalent. Nach unserem Auftritt applaudierten die Leute begeistert und riefen: «Zugabe! Zugabe!» Das liessen wir uns natürlich nicht zwei Mal sagen und spielten als Zugabe Gwens selbstgeschriebener Song. Wir verbeugten uns und strahlten uns an. Dieser Auftritt war ein voller Erfolg! Am Abend trafen wir uns noch mit Emely. Wir bedankten uns noch einmal und fragten sie, ob sie in unsere Band einsteigen wollte. Sie willigte ein und strahlte über das ganze Gesicht. Wir umarmten uns und waren überglücklich.