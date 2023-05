Klub der jungen Geschichten The House Jara Rüttimann, Beromünster, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher das nichts schiefgehen kann leider zu sicher. Ich und meine Familie haben fast kein Geld mehr. Darum haben wir vor nach Italien zu reisen damit wir dort Geld verdienen können. Online haben wir uns ein Haus gekauft. Die Bilder sahen schön aus und wir dachten uns nicht mehr darüber, und waren uns sicher, dass wir dort ein neues Leben anfangen können. Ich packte noch schnell meine letzten Sachen und liess den alten Radio an. Das Lied gefiel mir nicht und ich schaltete um.

Ich kam auf die News. Ich wollte gerade den Wechselknopf drücken als es aus dem Radio tönte: In Italien stiehlt ein Waisenkind so der Bürgermeister Carlo. Mehr konnte ich nicht hören, denn meine Mutter kam gerade mit fröhlicher Laune in mein Zimmer. Wir gehen los. Als ich ins rostige Auto stieg hatte ich immer noch der Gedanke mit dem Waisenkind im Kopf. Es war mir mulmig zumute. Alle waren absolut sicher, dass alles gut kam ausser ich. Wir fuhren los. Ich döste, bis ich ganz einschlief.

Plötzlich weckte meine Mutter und tuschelte: Wir sind gleich da. Als wir dort waren mussten wir feststellen, dass wir ins Leere griffen. Vor uns war eine verlotterte, alte, hässliche und kaputte Ruine. Die ganze gute Laune war wie vom Erdboden verschluckt.

Als wir aber doch beschlossen hineinzugehen, stand mein Vater auf eine ausgespannte Schnur, die am Ecken befestigt war. Es knarrte kurz und dann Baaaaaaammmmm. Ein grosser Schrank viel vor meinen Vater. Mein Herz klopfte. Als dann auch noch ein heulender Windstoss die rote alte Tür zu schlug. Ich schaute mir den Schrank genauer an es war ein kaputter und verschimmelter alter Schrank. Igitt flüsterte ich aber ich glaube, dass hätte ich besser nicht sagen sollen den da kam eine kleine, haarige Gestalt auf uns zu. Es knurrte und wir flüchteten raus.

Als wir draussen waren, kam eine wuschelige Katze aus der roten alten Tür heraus und wir lachten los. Wir lachten gut 1 Minute lang. Daraufhin musste ich Grinsen und Schmunzeln. Meine Mutter fragte was los ist. Lachend erwiderte ich wir haben die Hausnummer verwechselt. Unser neues Haus hätte die Nummer 27 nicht die Nummer 26. Alle stiegen schnell wieder ins Auto und ich freute mich.

Als wir dann am richtigen Haus ankamen waren wir sehr erleichtert. Es war ein richtig schönes Haus. Der Vermieter war schon da und er wollte wissen wieso wir zu spät kamen. Mein Vater stotterte äh nicht so wichtig aber wir sind ja jetzt da. Am nächsten Morgen dachte ich immer noch an das Waisenkind. Aber zuerst wollte ich mal frühstücken. Als wir alle am Frühstückstisch sassen quasselte meine Mutter: Es gab mal wieder Fake News mit so einem Waisenkind das stiehlt. Ich war so froh das es nur Fake News waren. Die ganze Sorge war wie weggeblasen.