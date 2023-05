Klub der jungen Geschichten The last Kingdom / Die Rache des Dämons Enea Kühl, Beckenried, 5. Pirmar

(chm)

The last Kingdom

Die Rache des Dämons

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Ich rannte vor Angst nach oben und verkroch mich unter der Decke. Wenig später hörte ich ein Geräusch aus dem Keller ich hatte Angst, aber mich packte die Neugier und ich ging nach unten. Da sah ich ein grelles Licht. Ich öffnete den Schrank und sah, wie das Licht auf mich zukam ich dachte ich wäre im Himmel, ich hatte das Gefühl von Schwerelosigkeit, was danach geschah weiss ich nicht mehr. Ich erwachte in einer grünen Wiese, ich roch frisches Gras in meiner Nase. Es zog eine warme Brise. Ich bemerkte wie die Sonne in mein Gesicht strahlte. «Wo bin ich? Ist das ein Traum? » Ich Knief mich aber nichts geschah. Vor mir war ein grosser Baum. In der Ferne sah ich ein Wald. Auf der Wiese grasten Kühe, Schweine und andere Tiere. Ich lief Richtung Wald im Wald sah ich Rehe, und hinter einem grossen Stein ein Wolf also drehte ich mich um und watschelte zur Wiese. In der Ferne sah ich eine grosse Windmühle. Ich war richtig aufgeregt «Ja da ist ein Hof » Ich dachte ich wäre gerettet, doch da bemerkte ich das heutzutage gar keine Windmühlen gab. Neben der Windmühle war ein Dorf ,ein Mittelalterliches Dorf. «Bin etwa im Jahre 1350 oder was? » Ich rannte in das Dorf aber Moment mal was war das? Ein Troll oder doch eher ein Riese? «Hallo Arnold», sprach eine raue Stimme hinter mir. Ich drehte mich um, da stand ein älterer Mann in einem Umhang « Hallo Sir woher wissen sie meinem Namen? Und wer sind sie? », fragte ich. «Ich bin Alois, was machst du hier so ganz alleine? », fragte der alte Mann. «Ich weiss es nicht da war diese Tür und dann war ich hier.» «Wusste ich doch dass du es bist, okay komm mal mit du siehst aus, als ob du gutes Essen gebrauchen könntest «Was ist das für ein Wesen der grosse Mensch? », fragte ich neugierig. «Das ist Bob er beschützt unser Dorf.» Als wir bei Alois Haus ankamen, gingen wir hinein. Es war ein einfaches Haus. Neben dem Haus war ein Stall mit Kühen und Schafen. Im Haus war eine alte Frau die gerade in der Küche am kochen war. «Oh mein Junge du siehst aber hungrig aus komm setz dich hin ich bring dir gleich was zum Essen. » Ich wusste nicht was ich sagen oder tun soll ich war plötzlich hier und auf einmal in diesem Dorf mit dem Troll. «Das ist übrigens Mathilda meine Frau. », da kam sie auch schon. «So mein Engel hier hast du eine Portion Kaiserschmarren ich hoffe es schmeckt dir, warte tut es sowieso, he he he he. «Das hoffe ich», flüsterte ich leise. «Was hast du gesagt mein Junge? » «Em nichts. », antwortete ich schnell. «Ja dann ist alles gut. », sagte Mathilde. «Sie hat ein schlechter Sinn für Humor, aber sie ist ganz nett. » sagte Alois und holte eine Karte aus dem Regal. «Sir wissen sie» «Bitte nenn mich Alois! », unter brach er mich. «Okay Alois weisst du wie ich hier gelandet bin?», Fragte ich schüchtern. «Du bist nicht der Einzige, der hier einfach aufgetaucht ist in dieser dunklen Zeit.» «Was ist den los auf diesem dieser Em?» «Auf dieser Insel?», fragte Alois. Er zeigte mir die Karte. «Ja auf dieser Insel?» «Das ist kompliziert seit dem der König der Dämonen aus dem Kerker in der Hölle ausgebrochen ist, herrscht er über die Insel. Er hat alle in Angst und Schrecken versetzt.», erklärte er ängstlich. «Wir sind das letzte Königreich.» «Okay das habe ich jetzt nicht erwartet.» «Aber du bist unsere Rettung, wir warten schon seit Monaten auf dich du wirst derjenige sein der den bösen König besiegen wird!», verkündigte Alois stolz. «Warte WAS!!!, warum ich? Erstens wer ist dieser König der Dämonen, Zweitens ich bin doch nur irgendein Junge auf der Erde, der noch in die Schule geht und ICH soll den jetzt besiegen sein?», ich konnte es nicht fassen. «Du bist nicht nur ein Junge du bist viel mehr! Du wirst auf deiner Reise begleitet werden, darf ich vorstellen Bello und Karla.» Es betraten eine Weibliche Gestalt und Hund genauer gesagt ein fluffiger Berg Hund das Haus. Das Mädchen hatte dunkelbraunes Haar und Diamant blaue Augen. Sie trug eine eiserne Rüstung und hatte Pfeil und Bogen bei sich. Der Hund guckte verspielt in die Bude und schien aufgeregt zu sein. Er sprang auf mich und leckte mich über das Gesicht. « Hallo, bist du Arnold?», fragte Karla. «Ja das ist er, Karla würdest du ihm bitte im das Dorf zeigen?» «Na klar, komm mit!» «O-okay», stotterte ich. «Also das hier ist der Marktplatz hier kann man alles kaufen, was man so braucht. Und da drüben ist der Dorf Brunnen das ist mit dem Fluss die einzige Wasserquelle.» «Mh verstehe.», sagte ich, als ob es eine Frage gewesen wäre. «Frische Karotten und Beeren!», schrie ein Verkäufer über die Menge. «Wer will frische Karotten und Beeren?» «Ausser dem haben wir die beste Bäckerei im ganzen Universum!», sie schien von der Bäckerei zu schwärmen. «Gibt es hier auch Zimtschnecken? » «Aber sicher was denkst du denn? » Bello ging hinter die Hütte. Als ich den Laden betrat roch ich ein leckerer Kuchen in meiner Nase. «Mhhhh», es schien so als ob ich abheben könnte. «Nicht schlecht od…», plötzlich wurde sie von einer hellen ängstlichen Stimme unterbrochen. «Alaaaaarm, wir werden Angegriffen! » Wir rannten aus der Bäckerei, draussen herrschte pures Chaos alle rannten in irgendeine Richtung. Ein pfeifendes Geräusch kam immer näher doch dann sah ich was es war. Dem Dorfbewohner neben mir wurde nämlich gerade ein Pfeil durch den Schädel gebohrt. «Alois und Mathilde, schnell! » Wir rannten so schnell wie wir nur konnten doch es war zu spät. Das Haus stand schon in Flammen. Vor dem brennenden Haus standen zwei lachende Männer. Sie sahen gefährlich aus in einer dunklen Rüstung und bewaffnet bis zu den Zähnen wortwörtlich bis zu den Zähnen den einer von ihnen hatte eine Klinge im Mund. «Ach du heilige…», doch Karla schien keine Angst zu haben sie zog ein Pfeil und ohne zu zielen traf er ihn in der Brust. Sie zog ein Messer aus dem Schuh und steckte es dem anderem blitzschnell in den Bauch. Er fiel auf die knie und stöhnte. Karla nahm sein Kopf in die Hände und brach ihm mit einem Ruck das Genick. «Hilfe! », schrie eine heissere Stimme. Ich erkannte sie sofort. «Alois? » «Hinter dir! », er zeigte mit dem Finger hinter mich. Ich drehte mich um und sah fünf solche Typen auf mich zu kommen ich schaute hektisch zu Karla, aber sie war schon mit anderen beschäftigt ich schloss meine Augen und akzeptierte das, das mein Ende war. Doch dann geschah ein Wunder ich hörte die bösen Männer schreien. Ich Ries die Augen auf und sah wie Bob die Typen wie Spielzeugfiguren in die Hand nahm und einfach wegwarf. «Wie kann ich dir nur Danken Bob?», er lächelte, aber dann bemerkte ich die Schmerzen in seinem Gesicht. Seine Pupillen wurden riesig. Ich sah, wie ein Speer in seinem Bauch steckte. Von der Spitze des Speers tropfte Blut auf, denn Boden. «Neeeeeeeein!», ich war entsetz ich habe das erste Mal mit ihm gesprochen und jetzt war er nicht mehr da. «Komm Arnold», sagte Karla und packte mich am Arm. «Es ist nicht mehr sicher hier, Bello hat etwas gefunden.» Ich guckte zurück und sah, wie die Ritter das komplette Dorf zerstört haben. Und wahrscheinlich alle Lebewesen die dort gelebt haben. Wir rannten mit Bello so aus dem Dorf doch als wir fast da waren umzingelten uns diese Leute «Keine Dummheiten sonst könnt ihr Adieu sagen!», sagte der grosse mit de Morgenstern mit einer düsteren Stimme. Sie kamen näher und näher und steckten uns Säcke über den Kopf.

Zwei Tage später

Ich erwachte in einem dunklen Raum, die einzige Lichtquelle war eine schwach brennende Kerze. Sie erinnerte mich an das brennende Haus im Dorf. Was wohl mit Alois passiert ist? «Psst Pssst Arnold bist du es?» «Ja wer bist du?» «Ich Bins Karla.», ich war erleichtert. «Karla? Wo sind wir?», ich wusste nicht, wo wir waren, weil ich fast nichts sah. «Ich glaube im Verliess von der Festung des Teufels.» «Wer ist der Teufel?», ich wusste nicht wer gemeint war. «Was denkst du den du Dummerchen der König der Dämonen!» «Ach so stimmt.», sie stand plötzlich vor dem kalten Gitter. «Und warum bist du nicht gefangen?» «, Weil ich das Schloss schon aufgebrochen habe.», sie nahm eine Nadel aus ihrem Haar und machte auch meins auf. «Oh Danke.», sagte ich höflich. «Gern geschehen.» Wir gingen aus dem Verliess am Ende des Flurs war auch Bello an einem Seil angebunden. Ich befreite ihn und als Dankeschön leckte er mir übers Gesicht. Wir alle drei rannten die Treppe hoch und zogen die grosse Tür auf. Hinter der Tür war ein riesiger Thronsaal. Der Thron war mit Roten Diamanten und Juwelen geschmückt. Darauf sahs ein furchteinflössendes Wesen mit einem Schwert aus Magma. Karla zog ihr Silbernes Schwert und reichte mir auch eins. «Was soll ich den mit dem Machen?» «Kämpfen!», und rannte Richtung Thron. Der König der Dämonen erhebt sich. Erst jetzt bemerkte ich, dass er mindestens zwei Meter gross war. «Ihr Zwerge denkt ihr könnt mich besiegen?», sagte er lachend. «Das ist doch lächerlich.» «Du bist nur ein schwacher Angeber.», ich wünschte sie hätte Recht gehabt. Nur mit einer Handbewegung schoss er Karla durch den Raum und prallte an der Wand auf. «Ihr habt mich 5000 Jahre in der Hölle eingesperrt und jetzt lasse ich euch meine Rache spüren. Nun habe ich das ganze Königreich erobert, ich habe die Bevölkerung versklavt und nach dem Teslarubin zu graben. Jetzt habe ich genug, um aus mir das mächtigste Wesen des Universums zu erschaffen. Aber es fehlt mir nur noch eine Zutat, Blut eines Erdlings. Als ich das hörte lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. «Mng», schluckte ich zitternd. «Du wirst ihn niemals kriegen!», verteidigte Karla mich. «Na das werden wir ja noch sehen.», er zog sein Schwert. Klinge schlugen aufeinander ein. Karla kämpfte mutig gegen den mächtigen König. Der König kickte ihr ins Knie und sie viel zu Boden, er hob das glühende Schwert. Karlas Schwert lag zu weit weg. Das konnte ich nicht zulassen, deswegen schloss ich die Augen und stach in irgendeine Richtung tatsächlich traf ich mein Ziel, aber das schien ihn nur abzulenken. In dieser Zeit nahm Karla das Schwert und kämpfte weiter. «Zerstöre die Krone!», schrie sie wütend. Ich schaute mich im Raum um, tatsächlich da oben hing eine Krone. Ich kletterte auf den Thron und sprang. Noch in der Luft schnappte ich die Krone und warf sie auf den Boden. Sie zerschellte in tausend Teile. «Neeeein!», schrie der König. Er fiel auf die Knie. «Ihr Narren!», das waren seine letzten Worte den dann zerfiel er in Staub und wurde vom Wind weggetragen. «Fahr zur Hölle du möchte gern König!» «Arnold du hast unser Königreich gerettet.», sagte sie stolz. «Aber ich habe doch nichts getan?», fragte ich. «Natürlich hast du etwas getan.» «Ech…Ahhhh!»

Ich erwachte vor dem Schrank im Keller. «Was das kann, doch nicht wahr sein!», ich versuchte die Tür zu öffnen, aber sie ging nicht auf. «Ich konnte nicht mal Tschüs sagen. Aber ich war zu müde, um die Tür aufzubrechen also ging ich nach oben und schlief weiter.

Ende