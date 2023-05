Klub der jungen Geschichten The Wonder Park Mahyra Zbinden, Cham, 2. Sek

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

«Hey Jack. Ich habe eine krasse Idee», flüsterte Leo mit grosser Vorfreude. Es war ein normaler Freitag. Jack sah ihn mit Neugier an. Aber nur so, dass es der Lehrerin nicht auffiel. «Ich wette», flüsterte er weiter, «dass du dich nicht traust, morgen mit mir zum verlassenen Freizeitpark zu gehen.»

Und hier stehen sie jetzt. In einem Wald, vor dem riesigen Tor eines Freizeitparks, der jüngere Bruder von Jack zwischen ihnen. Leo drehte sich zu den beiden um und starrte zuerst den kleinen Bruder von Jack und danach Jack selber an. «Wieso ist er wieder mitgekommen», fragte Leo Jack mit einem verwirrten Blick. Jack sah kurz genervt zu seinem Bruder, um dann Leos Frage zu beantworten: «Er hat mich den ganzen Morgen gefragt, wo ich hin gehe und ob er mitkann». Er seufzte und sagte zu Leo: «Als ich ihm alles sagte, ist Luke einfach mitgekommen». «Wie alt ist er wieder», fragte Leo. «Ich bin 14», antwortet Luke selber. Sie sahen sich noch einmal an und betraten den verlassenen Freizeitpark. Der Freizeitpark war durch Metallzäune vom Wald abgetrennt. Die Metallzäune waren komplett verrostet und mit Ranken überwuchert.

Die drei Jungs sahen sich im Park um. «Ich habe ein Schild gefunden», schrie Luke. Jack und Leo rannten zu ihm, um sich den Fund anzusehen. «Auf dem Schild fehlen Buchstaben», murmelte Jack. «W nde ark», las Luke konzentriert. Wenige Sekunden später schrie Leo stolz: «Wonder Park». Kurz darauf hörten sie, wie hinter ihnen die Musik eines Karussells abspielte. «Ähm Leute», sagte Luke nervös. «Ich glaube wir sollten gehen», murmelte Leo noch nervöser als Luke. Zur Antwort bekam er zwei nervöse Nicken.

Sie gingen so schnell sie konnten zum Tor, ohne dabei irgendwo fest zu stecken. «Das Tor geht nicht auf», schrie Jack in Panik. In diesem Moment sah Leo eine Gestalt, die schnell näherkam. Er konnte das Gesicht durch den Regen nicht sehen. «Rennt, das nächste Tor ist in der Nähe», schrie Leo. Im selben Moment sahen die anderen die Gestalt. Sie rannten los, die Gestalt dich hinter ihnen. Irgendwie schafften sie es, rechtzeitig am Tor anzukommen. Diesen Moment vergassen sie nie.