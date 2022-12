Unihockey – Herren NLB Ticino Unihockey siegt gegen RD March-Höfe Altendorf Ticino Unihockey gewinnt am Samstag zuhause gegen RD March-Höfe Altendorf 7:5.

(chm)

Tino Nivala eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Ticino Unihockey das 1:0 markierte. Nur ein Minute später traf Tino Nivala erneut, so dass es in der 8. Minute 2:0 für Ticino Unihockey hiess. Ticino Unihockey erhöhte in der 12. Minute seine Führung durch Roope Kainulainen weiter auf 3:0.

Raphael Zellweger verkürzte in der 26. Minute den Rückstand von RD March-Höfe Altendorf auf 1:3. Ticino Unihockey erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Nathan Regazzi weiter auf 4:1. Ticino Unihockey erhöhte in der 28. Minute seine Führung nochmals durch Tino Nivala weiter auf 5:1.

Raphael Zellweger (31. Minute) liess RD March-Höfe Altendorf auf 2:5 herankommen. Markus Piittisjärvi (34. Minute) liess RD March-Höfe Altendorf auf 3:5 herankommen. Wiederum Tino Nivala baute in der 44. Minute die Führung für Ticino Unihockey weiter aus (6:3).

Denny Schwender baute in der 45. Minute die Führung für Ticino Unihockey weiter aus (7:3). In der 45. Minute verkleinerte Raphael Zellweger den Rückstand von RD March-Höfe Altendorf auf 4:7. der gleiche Raphael Zellweger verkürzte in der 55. Minute auf 5:7.

Tino Nivala mit der beste Skorer

Skorer für Ticino Unihockey: Das Spiel werden Tino Nivala mit vier Punkten (Tore: 4, Assists: 0) und Mattia Gadoni mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Roope Kainulainen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für RD March-Höfe Altendorf: Das Spiel werden Raphael Zellweger mit vier Punkten (Tore: 4, Assists: 0) und Markus Piittisjärvi mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Ticino Unihockey liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat 25 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Ticino Unihockey auswärts mit seinem Tabellennachbarn Floorball Fribourg (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am Sonntag (18. Dezember) statt (14.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg).

RD March-Höfe Altendorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat 16 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es RD March-Höfe Altendorf auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team UHC Thun. Das Spiel findet am Sonntag (18. Dezember) statt (18.00 Uhr, MUR Thun).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.