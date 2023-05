Klub der jungen Geschichten Tief im Wald gefangen Alena Suter, Rotkreuz, 6. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Da waren wir nun. In einer Höhle im Wald - schmutzig, alt und trocken.

Alles hat begonnen, als ich und Elias uns das erste Mal an einem Schulfest getroffen hatten. Unsere Geschwister waren in der gleichen Klasse und hatten einen Detektivclub. Wir waren nicht blöd und kamen natürlich sofort auf die Idee auch einen Detektivclub zu gründen. Unser erster Fall kam relativ schnell. Wir waren auf dem Heimweg, da hörten wir unerwartet eine raue, laute Stimme. Sie schilderte, dass am Abend ein Überfall stattfinden wird - im alten Steinzeitmuseum, um acht Uhr. Wir wussten, dass das unsere Chance war. Pünktlich hatten wir alles vorbereitet, wie man das in den Filmen sieht. Wir hatten ein Seil gespannt und einen Kessel mit Wasser über der Tür befestigt. Jedoch war dieser Räuber viel schlauer als der im Film. Was dann passiert ist, war klar. Der Räuber hatte uns entdeckt und mitgenommen. Die einzige Hoffnung zurzeit waren unsere Geschwister. Sie haben unser Verschwinden am nächsten Tag bemerkt und angefangen, uns zu suchen. Da der Wald das einzige, gute Versteck in der Stadt war, dachten unsere Geschwister sofort, dass wir dort waren. Die Eltern zu überreden in den Wald zu gehen, war nicht sehr leicht, doch mit grosser Mühe hatten sie schlussendlich Erfolg. Dass der Räuber wirklich sehr schlau war, dachten unsere Geschwister aber nicht. Der ganze, wirklich der ganze Wald war voll mit Fallen. Sie liefen tief in den Wald hinein. Plötzlich öffnete sich der Boden einen Spalt. Elias Bruder fiel hinein. Meine Schwester zog ihn mit einem Seil wieder raus. Nino, Elias Bruder, bedankte sich vielmals bei Lilly, meiner Schwester. Als sie weiterliefen, kamen in einem unglaublichen Tempo zwei Käfige vom Himmel gefallen. Sie waren gefangen, alle beide. Kurze Zeit später kam der Räuber mit einem riesigen Gebrüll. Er rief: «Ist heute eine Kinderparty im Wald oder wieso sind schon wieder zwei von den nervigen Kindern hier!?» Lilly nahm ihren ganzen Mut zusammen und berichtete: «Nein, wir sind nur Spaziergänger. Sie können uns wieder freilassen.» Dennoch antwortete der Räuber gemein: «Das hättet ihr wohl gerne, aber nein. Ihr kommt jetzt schön mit zu den anderen Kindern. Dort könnt ihr eure Party weiterfeiern!» Der Räuber sperrte die Zwei auch in der Höhle ein. Er nuschelte: «Jetzt ist 21:00 Uhr. Um Mitternacht kommen die Wölfe und fressen euch mit Haut und Haaren. Danach habe ich euch los.» Anschliessend ging der Räuber. Unsere Geschwister fingen an zu schimpfen: «Ihr hättet nicht probierten sollen, den Räuber zu fangen. Das ist so ein professioneller Räuber, es war klar, dass er euch schnappen würde und nicht ihr ihn!» Wir entschuldigten uns, dann war es für einen Moment still. Die Angst von uns allen war gross. «In einer Minute ist Mitternacht», meldete sich Nino. «Das ist unser Ende», klagte Lilly. Dann war es so weit. Wir hörten die Wölfe heulen. Das Gitter der Höhle öffnete sich. Als die Wölfe da waren, wollten wir davonschleichen, doch wir hatten keine Chance. Die Wölfe knurrten uns an. «Das wars», schluchzte Elias. Wir gaben einander das letzte Mal die Hände und verstummten besorgt. Da erschien aus dem Nichts ein Seil. Wir zögerten. «Ist das unsere Rettung? Kann das sein?», räusperte sich Nino. Unsicher und nichtwissend, wohin die Reise führt, hielten wir uns am Seil fest. Schlimmer als dort konnte es nicht mehr werden. «Mama, Papa!», riefen wir alle auf einmal, als wir oben ankamen. Wir waren so froh, dass das nicht unser Ende war. Unsere Eltern verrieten uns, wieso sie uns gefunden haben, und zwar weil sie auch mal Detektive waren. Daraufhin musste Papa schmunzeln und flüsterte: «Detektiv zu sein liegt bei uns im Blut.»

Wir gingen alle zusammen nach Hause und feierten, dass alles so gut ausgegangen war.