Klub der jungen Geschichten Tod durch Graffiti Matteo Leoni, Kriens, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber erstmal zum Anfang von allem. «Oooh. Mir ist so langweilig!», stöhnt Emily. Jaden meint: «Anstatt zu meckern könntest du uns mal helfen.» «Das», bestätigt Timo, «stimmt.» Die drei Freunde Jaden, Emily und Timo sind im London Central Park und schwänzen die Schule. Aber sie schwänzen die Schule nicht weil sie keine Lust auf Schule haben, sondern weil sie einen Plan aushecken. Die Drei sind nämlich alle sehr leidenschaftliche Graffiti Sprayer und wollen heute Nacht einen ganzen Zug voll sprayen. «Uund fertig!», stolzieren Jaden und Timo. «Es kann», meinen sie, «gar nichts schiefgehen». Denn sie haben einen Fluchtplan erstellt, also können sie nicht erwischt werden. Emily fragte nochmal nach: «Also um 22:00 Uhr wieder hier?» Timo bestätigt: «Ja 22:00 Uhr wieder hier.» Also machen sie sich auf den Weg nach Hause. Emily, Jaden und Timo kamen ungefähr gleichzeitig Zuhause an. Wenn ihre Eltern im gleichen Raum gewesen wären hätten sie wie im Chor geschrien: «Warum schwänzt du die Schule?! Das gibt 3 Wochen Hausarrest !!!» Das fanden sie nicht so schlimm. Denn sie hätten sich so oder so rausschleichen müssen, da ihre Eltern es gar nicht mögen wenn sie so lange draussen bleiben. Bis es so weit war spielt Jaden auf seiner Spielkonsole, Timo macht Liegestütze und Emily sitzt warum auch immer, mit ihrem Make-up vor dem Spiegel und schminkt sich. Jaden, Emily und Timo haben genug Zeit verstrichen, also machen sie sich auf den Weg. Sie erwischen gleich noch den letzten Bus zum Bahnhof. «Um ungefähr 01:00Uhr fahren auf den meisten Gleisen keine Züge mehr», sagt Emily. Bis es so weit ist suchen sie sich ein Versteck, denn wenn ein Security Guard kommt und sie erwischt, wäre das ein bisschen ungünstig. Nach 2 Stunden haben sie ein Versteck gefunden, sie wollen sich hinter einem Snackautomat verstecken. Nach einer Weile kam sogar wirklich ein Security Guard und zwar nicht der Schönste. Er hat eine riesige und knollige Nase, verzaustes und fettiges Haar und ist eher klein. Von ihm wollen sie eindeutig nicht erwischt werden, sind sie zum Glück auch nicht. Nun geht der Security Guard an einen anderen Ort. Timo, Jaden und Emily kommen hinter dem Automat hervor und spurten sich zum Zug wo sie hinwollen. Jetzt können sie ihren Plan endlich in die Tat umsetzen. Doch vor dem Sprayen muss Timo noch pinkeln und geht zu einem anderen Zug. Emily meint: «Ich muss auch.» und geht auch zu einem Zug. Als Timo fertig war wollte er sich gerade umdrehen und zu Jaden gehen. Doch wie aus dem nichts, steht eine schwarze Gestalt hinter ihm. Noch bevor er reagieren kann ist er eingeräuchert in weissem Rauch. Die Gestalt hat ihm eine Rauchbombe angeworfen! Nach ein paar Minuten verschwand der Rauch wieder. Er hat keine Ahnung was gerade passiert ist und muss sich erstmal beruhigen. Also lehnt er sich kurz an den Zug. Doch das ist kein Zug an dem er anlehnt, es fühlt sich eher an wie ein Mensch. Timo dreht sich so schnell um wie er es noch nie getan hatte und sieht die kleine schwarze Gestalt mit einem Messer in der Hand. Das ist das letzte was er in seinem Leben sah. Emily kommt zurück und fragt: «Wo ist Timo?» Jaden meint: «Keine Ahnung!» Sie gehen ihn suchen und finden in tot auf. Jaden beschuldigt Emily: «Du warst es! Du hast ihn hinter meinem Rücken umgebracht!» Emily schreit: «Nein du warst es! Du ha-.», Emily verstummt als plötzlich der Security Guard mit einem blutigen Messer hinter ihnen steht und wie ein Gestörter sagt: «Nein ich war es und ihr zwei seid jetzt auch gleich tot, weil niemand spray Graffitis ohne meine Erlaubnis…»