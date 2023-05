Klub der jungen Geschichten Tom in Paris Matteo Amato, Sursee, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich war noch sehr klein und heisse Tom. Also nahm es mich sehr wunder, was im Schrank war. Ganz hinten im Schrank war ein sehr alter Brief. Leider war der Brief auf Chinesisch. Doch ein Satz war auf Deutsch, nämlich «Der Spruch heisst: Kleiner Bruder, grosser Bruder». Weiter unten im Brief waren noch ein paar Wörter auf Deutsch. Auf dem Brief stand, dass man mit dem Schrank eine Reise machen kann. Man muss nur den Spruch: «Kleiner Bruder, grosser Bruder» sagen und sich in den Schrank setzen und dann kann man dorthin fliegen, wo man will. Ich entschied mich, das mal auszuprobieren und setzte mich in den Schrank und sagte den Spruch «Kleiner Bruder, grosser Bruder» ganz leise. Nach Paris wollte ich fliegen. Plötzlich setzte sich der Schrank in Bewegung und das Dach ging auf. Der Schrank flog hinaus in den Himmel. Ein paar Sekunden später landete ich in einem Möbelladen in Paris. Eine Frau fand den Schrank sehr schön und öffnete den Schrank. Wir beide haben uns sehr erschreckt. Aber mir war das egal, denn ich wollte die Stadt von Paris sehen. Leider habe ich vergessen den Schrank an einen sicheren Platz zu bringen. Als ich zurück in den Möbelladen kam, war der Schrank weg. «Oh nein!!!», rief ich. Leider wurde es draussen schon dunkel und ich konnte nicht mehr nach Hause. In meiner Hosentasche fand ich noch 100 Euro und entschied mich in ein Hotel zu gehen, um dort zu schlafen. Den Hotelbesitzer fand ich und der konnte Deutsch. Dem Hotelbesitzer sagte ich einfach, dass meine Mutter noch in der Stadt war. Und dass sie mir gesagt hatte, ich solle schon ins Hotel gehen. Der Hotelbesitzer glaubte es mir. Ich bekam ein Zimmer im obersten Stock. Von hier aus sah ich ein Museum. Am Abend wollte ich ins Bett gehen, als ich ein lautes Geräusch hörte. Ich sah aus dem Fenster und beobachtete drei Banditen, die gerade dabei waren, ins Museum einzubrechen. In meinem Zimmer fand ich einen Fotoapparat und machte ein Foto. Leider sahen mich die Banditen. Aber ich war in einem Hotel und nicht draussen. Ich werde das Foto morgen der Polizei zeigen. Die drei Banditen waren schon wieder abgehauen. Ich ging jetzt ins Bett. Am nächsten Morgen blendete mich die Sonne und ich wurde wach. Also ging ich frühstücken. Aber ich durfte nicht alleine frühstücken, weil sonst der Hotelbesitzer merken würde, dass ich gelogen hatte. Ich setzte mich einfach zu einer Frau. Als ich gefrühstückt hatte, ging ich zur Polizei. Als ich bei der Polizei ankam, fand ich einen Polizist der Deutsch konnte. Ich sagte ihm, dass drei Banditen in einem Museum eingebrochen waren, das gerade neben dem Hotel war. Ich zeigte ihm das Foto. Er lobte mich und sagte, dass die Polizei sich um diesen Fall kümmert. Als ich nach draussen kam, sah ich wieder die drei Banditen. Leider erkannten die drei Banditen mich wieder. Sie mussten gewusst haben, dass ich zur Polizei ging. Ich rannte in Richtung Wald und die drei Banditen mir nach. Ich rannte immer weiter in den Wald, bis ich ein Baumhaus sah. Ich rannte die Leiter hoch ins Baumhaus. Die drei Banditen rannten direkt an mir vorbei weiter in den Wald. Ich setzte mich auf den Boden und versuchte den Spruch «Kleiner Bruder, grosser Bruder». Plötzlich setzte sich das Baumhaus in Bewegung und flog in den Himmel. Das Dach des Kellers ging auf und das Baumhaus landete im Keller. Ich war überglücklich.