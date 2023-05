Klub der jungen Geschichten Tom und Theo gegen den Terroristengeheimbund Lino Rüttimann, Rotkreuz, 4. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Boom! Die ganze Schule explodierte. Tom und Theo wussten sie hatten die falsche Zutat für den Chemietrank genommen. Ihnen wurde bewusst, wenn sie dortbleiben, dann kämen sie lebenslang ins Gefängnis. Da rannten sie so schnell sie konnten davon. Drei Stunden später versteckten sie sich auf einem altem Industriegelände. Plötzlich hörten sie ein Quietschen im Boden, schnell gingen sie hinter einer Mauer in Sicherheit. Und aus der Falltür trat der böse Präsident hervor. Sie belauschten ihn und erfuhren, dass das nicht der Präsident war, sondern der Entführer des echten Präsidenten. «Agent 041 was macht unser Präsident in seinem Kerker? Versucht er zu fliehen?» «Nein Chef alles wie nach Plan.» Als sie wieder in der Falltür verschwinden wollten hatte Tom eine Idee als die Falltür fast geschlossen war warf Tom einen dicken Ast zwischen den Spalt. Tom hatte Glück das Agent 041 nicht merkte das sich die Falltür nicht richtig schloss. Als man sie nicht mehr hörte rief Theo: «Bist du verrückt was wäre, wenn sie es gemerkt hätten?” «Das haben sie ja zum Glück nicht gemerkt, und ich will dem echten Präsidenten befreien, du nicht?» sagte Tom.» Natürlich will ich das, es erklärt auch, warum der Präsident plötzlich böse war. Beide waren sich einig, dass sie in die Falltür steigen. Als sie unten ankamen sahen sie zwei Reinigungsanzüge. Sie zogen die Anzüge so schnell sie konnten an und hofften das sie niemand entlarvt. Am Ende des Ganges war ein Monitor mit Befehlen darauf. 5 Uhr Gebäude 540 sprengen stand darauf. Die einzige gute Nachricht war das der Präsident in eine neue Zelle kam. Ihr Plan war die Sicherheitsleute, die der Präsident in die neue Zelle eskortieren zu überwältigen. Daher nahmen sie beide einen Besen und warteten in einer Nische. Als die Sicherheitsleute kamen griffen Theo und Tom sie an, sie waren so überrascht das es leicht war sie zu überwältigen. «Wer seid ihr?» fragte der Präsident. «Folgen sie uns einfach!» sagte Tom. Zu dritt kletterten sie dann aus der Falltür. Als sie ihn Sicherheit waren fragte Theo: «Ist das ein Terroristengeheinbund?» Ja!», sagte der Präsident. Eine halbe Stunde später waren sie vor dem Polizeirevier. Theo und Tom sagten: «Wir können nicht rein die Polizisten würden uns verhaften, weil wir unabsichtlich die Schule gesprengt haben!» Da sagte der Präsident: «Weil ich Präsident bin kann ich das Gesetz abschaffen und ihr müsst nicht ins Gefängnis.» Ein Tag später waren alle Terroristen gefangen genommen. Und überall im Internet wurde darüber berichtet. Theo und Tom konnten nun wieder normal weiterleben.