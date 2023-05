Klub der jungen Geschichten Trauma Sonja Schmidlin, Sursee, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Es war ein heisser Sommertag. Wir fuhren schon seit fünf Minuten durch die Hitze. «Was meinst du, hat Aurora jetzt wieder vor?», fragte mich mein Zwillingsbruder James.

«Keine Ahnung», antwortete ich, denn ich hatte die SMS unserer Freundin Aurora auch nicht verstanden. Sicher war nur, es hatte etwas mit Magie zu tun. Magie war Auroras Leidenschaft. Doch bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, kam unser Ziel in Sicht. Die Villa glänzte im Sonnenschein. Im Veloständer stand, es überraschte uns nicht, ein grünes Mountainbike, Emils Fahrrad. Wie immer war Emil schon da. Und wie immer war sein Fahrrad nicht abgeschlossen.

Wir schlossen unsere Fahrräder ab und gingen zum Haus. Aurora öffnete die Tür 15 Sekunden nach dem Klingeln. Ihre dunkelblonden Haare wurden von einem schwarzen Stirnband zurückgehalten, ihre graugrünen Augen glänzten und ihre Sommersprossen stachen dunkel aus ihrem blassen Gesicht. Sie grinste: «Jade und James, kommt doch rein!»

Wir folgten Aurora in ihr Zimmer. Emil sass auf ihrem Teppich und las sein Comic, seine blauen Augen flogen über die Bilder. «Hey! Dein Fahrrad ist nicht abgeschlossen», erklärte James. «Hallo auch», murmelte Emil. «So Jungs! Jetzt ist Schluss. Ihr stört die Aura. Und ich brauche eine möglichst gute für mein Vorhaben», erklärte Aurora.

«Was für ein Vorhaben?», fragte ich. «Ich werde einen Blick auf Pluto werfen», sagte Aurora stolz und holte ein Kissen aus dem Regal. Auf dem silbernen Samtkissen lag etwas unter einem schwarzen Tuch verborgen. Aurora setzte sich auf ihren Teppich und stellte das Kissen vor sich ab. Sie murmelte etwas und wie von Zauberhand wurde es dunkel. Wie aus dem Nichts erschien auf einmal eine silberne Kugel.

Sie schien etwas auszustrahlen, was nicht Licht war. Es war Magie. Da ertönte Auroras Stimme aus der Dunkelheit. Sie sprach: «Heilige Kristallkugel, bitte zeige mir was weit weg geschieht. Zeige mir, was auf Pluto geschieht. Ich will es mit eigenen Augen sehen!» Als ob es noch nicht genug dunkel wäre, breitete sich blutroter Nebel aus. Er umhüllte uns und warf uns nach hinten.

Ich wartete, bis ich auf den Boden aufprallte. Doch es dauerte viel zu lange. Doch als ich auf den Boden auftraf, fühlte es sich komisch an, irgendwie wie Glas.

Als sich meine Augen an das Licht gewöhnt hatten, merkte ich, dass ich wirklich auf Glas lag. Neben mir lagen die anderen. Ich war in einem riesigen Palast aus Glas. Rechts von mir sass ein schlechtgelaunter Mann auf einem Glasthron. Er wirkte alt, aber nicht schwach, sondern mächtig mit der Glaskrone, dem Glaszepter und mit seiner stolzen Haltung. Er hatte einen Bart und Flügel aus Glas, seine Haut war grau.

Neben ihm stand ein Mädchen ungefähr in meinem Alter. Auch sie hatte Flügel, aber aus Silber. Ihre hüftlangen Haare waren sanft goldrot mit türkisen Strähnen. Ansonsten sah das Mädchen bis auf das Glasdiadem und das blaue Kleid normal aus.

Rechts von mir lagen die anderen. Ich stand auf.

«Was willst du hier?», die Stimme des Königs war tief, alt und weise.

«Wo bin ich eigentlich? Wer sind sie? Und wieso ist alles aus Glas?», fragte ich.

«Das ist eine Unverschämtheit! Redest so mit mir wie mit einem Stalljungen! Hast du denn keinen Respekt vor dem Kaiser Glasius XVI?»

«Vor wem?», ich sah diesen Glasius fragend an.

«Dem Kaiser des Landes Trauma. Der Herrscher der Träume und des Glases. Und wer bist du?» «Also, wenn Sie der Traumchef sind, träume ich denn das alles?», fragte ich.

«Natürlich träumst du! Niemand kann hierher! Aber ich wollte es auf diese Weise versuchen. Aufwachen!»

Die Worte klangen wie aus einem Traum.