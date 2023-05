Klub der jungen Geschichten Träume werden zu Realität Jadiel Garcia, Kriens, 1. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging zum Schrank und wollte ihn öffnen, aber er ging nicht auf. Ich stand da mit verblüfften Augen und zitternden Händen. Ich wollte eigentlich schon zurückgehen, doch dann, wie durch ein Wunder, öffnete sich die Tür. Ich konnte meinen Augen nicht trauen: Im Schrank befand sich ein Portal mit einer kräftigen lila Farbe.

Ich rannte so schnell, wie es ging, nach oben, um meinen besten Freund Yigit anzurufen. Entsetzt erzählte ich ihm, dass ich in meinem Keller ein Portal im Schrank hatte. Yigit war fassungslos und sagte für ein paar Sekunden nichts. Stotternd bat er mich, es zu wiederholen. Er dachte, es wäre ein Traum. denn er hatte gerade von einer Reise in eine fremde Welt geträumt.

Ich konnte nicht fassen, was hier los war. Mit grosser Aufregung sagte ich zu ihm, er solle sofort herkommen, damit wir zusammen durch das Portal gehen könnten. Er war skeptisch, doch ich konnte ihn mit Mühe überreden.

Zwanzig Minuten später war Yigit schon vor meiner Haustür. Ich liess ihn ins Haus und fragte ihn, ob er bereit wäre. Er sagte mit voller Überzeugung: «Lass uns die Sache hinter uns bringen!» Wir gingen ängstlich runter in den Keller. Yigit und ich hatten zittrige Hände, doch wir waren uns sicher, durchgehen zu wollen.

Gespannt öffnete ich den Schrank. Da waren auf einmal zwei Portale. Wir waren schockiert und konnten es nicht fassen. Es war schwierig zu erkennen, doch ich bemerkte einen Brief. Dieser lag vor dem Schrank. Wir hatten panische Angst, doch ich übernahm Verantwortung und öffnete den Brief langsam.

Darin stand, dass wir beide in je ein Portal gehen müssen. Ich sagte sofort, dass ich ins rechte Portal gehen wollte. Yigit schwieg und machte sich bereit, um in das linke Portal zu treten. Seine letzten Worte waren «Bitte finde mich wieder.» Wir gingen gleichzeitig durch die Portale.

Ich war einige Sekunden nicht bei Bewusstsein. Als ich aufwachte, sah ich nichts mehr, weil es neblig war. Aus dem Nichts verschwand der Nebel und ich erspähte etwas aus der Ferne. Ich beobachtete, wie Yigit auf mich zu rannte und mich umarmte. Dabei rief er, dass es ein Wunder war. Ich stimmte ihm zu und wir sahen einen Weg, der in den Norden führte. Wir beschlossen, dem Weg zu folgen.

Nach etwa zehn Minuten sahen wir einen Mann. Wir waren angespannt und hatten Angst. Der Mann rief, wir sollten herkommen. Ich ging voraus und begrüsste den Fremden. Es stellte sich heraus, dass er Bryan Müller hiess. Er sagte uns, wir sollten dem Bach Richtung Westen folgen und verschwand plötzlich.

Yigit und ich waren geschockt und rannten so schnell wir konnten den Bach hinunter, bis wir etwa 100 Meter entfernt waren. Wir waren erschöpft, als sich aus dem Nichts eine Wand vor uns teleportierte.

Die Wand hatte drei Türen. Auf der ersten stand «BM» mit einem Todes-Emoji. Auf der zweiten stand das Wort «Gift» und auf der letzten Tür stand «B H 6009».

Ich erinnerte mich an den Brief im Schrank. Dieser war mit BM unterschrieben und die Nummer zwei durchgestrichen. Mein Gefühl sagte mir, dass dieser Mann namens Bryan Müller es auf uns abgesehen hatte. Tür Nummer eins war also ausser Frage. Tür Nummer zwei auch, wegen dem Brief. Ich analysierte die dritte Tür und stellte fest, dass 6009 meine Postleitzahl war. Wir kamen auf die Idee, dass «BH» «Back Home» heissen konnte.

Somit entschlossen wir uns dafür, die dritte Türe zu nehmen. Als wir hindurchgingen, war ich aus dem Nichts auf meinem Sofa und schaute eine Dokumentation über einen Massenmörder namens Bryan Müller war. Zufall? Ich denke nicht.