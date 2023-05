Klub der jungen Geschichten Trust Nobody Melanie Gisler, Spiringen, 3. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wo fange ich am besten an…

Eines Tages, um genau zu sein am 17. Januar 2023, kam eine wunderschöne, junge Frau in die Bar rein, wo ich als Barkeeper arbeitete. Sie war, wie sich herausstellte, 21 Jahre alt, hiess Mia und brauchte Ablenkung, da ihr Vater an übermässigem Drogenkonsum starb und sie ihren Job aufgrund Bankrottes der Firma, bei der sie arbeitete, verlor. Diese Ablenkung holte sie sich in Mates Blue Pub, also in dieser Bar. Mia kreuzte Abend für Abend in der Bar auf und wir wurden nach einiger Zeit Freunde. Wir verbrachten meine Feierabende zusammen, in dem wir um die Häuser zogen. Natürlich verliebte ich mich unsterblich in sie. Als die Wochen so vergingen, wurden wir ein Paar. Eines Nachts kamen wir auf die Idee, eine Mafia zu gründen und einen Amoklauf auf die Bank zu planen. Wie man jetzt vielleicht merkt, waren wir stark betrunken, als wir dies zueinander sprachen. Wir hielten es für schlauer, am nächsten Tag noch mal darüber zu reden und gingen nach Hause. Am Tag darauf hatte ich frei und die Zeit liess es zu, einen groben Plan zu schmieden. Der ging so: Leute finden, die uns nicht verpetzen und bei denen es nicht mehr drauf ankommt, was mit ihrem Leben passiert. Obdachlose. Danach die Bankmitarbeitenden beobachten und schauen, wann am wenigsten Leute am Arbeiten sind. Daraufhin Waffen und Munition auftreiben und uns ins System der Überwachungskameras zu hacken, damit wir diese beim Angriff als erstes zerstören können. Nun gings ans Umsetzen des Planes. Wir machten uns auf die Suche nach jungen, obdachlosen Leuten. Es war schwerer als gedacht. Wir fanden erst nach einem Tag Elias, Marlon, Delja und Ella. Diese waren alle begeistert von unserem Plan. Also waren wir nun zu sechst. Wir fanden nach zwei Wochen Beobachtung heraus, dass es am Donnerstag um 16.00 Uhr am besten ist, den Amoklauf umzusetzen. Elias, unser Computerfreak hackte sich drei Tage vor dem Überfall in das System und fand die acht Kameras, die man kaputt machen muss. Delja, unsere Waffendealerin, verschaffte uns sechst Waffen und genügend Munition. 2 Wochen später war der Tag der Tage. Wir verabredeten uns um 14.00 Uhr auf der Strasse und besprachen, wie fast jeden Tag, den haargenauen Plan. Jetzt war der Moment. Marlon und Ella gingen maskiert rein und wir warteten draussen auf den ersten Schuss. Als dieser vorbei war, stürmten wir alle hinterher und niemand, abgesehen von unserer Mafia, war da. Dann der Schock. Die Polizei. 12 Polizisten kamen vom Hinterraum hervor. Mit den stärksten Schusswaffen und Schutzkleidungen, die ich je gesehen habe. Mia und Marlon schossen, ohne Acht zu geben, auf die Polizei. Die Polizei schoss zurück. Sie schossen Mia direkt in den Schädel und Marlon wurde am Bein getroffen und sank kläglich zu Boden, bevor er bewusstlos wurde. Ich schoss auf den Polizisten, der Mia umbrachte und rannte auf ihn zu. Meinem Revolver ging nach den 5 Fehlschüssen die Munition aus und die andern legten die Schusswaffen auf den Boden und knieten hin. Wir wurden für ein Jahr und 65 Tage hinter Gitter gesteckt. Marlon konnte monatelang nicht mehr normal laufen. Erst Rollstuhl, dann Krücken und jetzt läuft er wie eine Ente. Ich lebe seit diesem Tag in tiefster Trauer, da meine geliebte Mia tot ist. Aber halt, stopp. Warum war die Polizei dort? Naja, hinter unserem Computer- Freak steckte mehr, als wir dachten. Elias hat uns bei der Polizei verpfiffen.

Moral der Geschichte: Vertraue niemandem, denn: Vertrauen ist gut, doch Kontrolle ist besser.