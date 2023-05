Klub der jungen Geschichten Tsssccchhhu Benjamin Richter, Knutwil, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Langsam ging ich näher heran. Ich musste noch ein Dessert holen für meine Familie, die oben im Wohnzimmer abwaschten.

Tsssccchhhu. Ein Heidenschreck ging durch mich, dabei war es nur ein bisschen Wasser, das durch ein Rohr vom Abwaschtrog herunterlief. Jetzt hatte ich endgültig genug von unserem Keller. Ich ging schnell wieder rauf und nahm noch schnell ein Pack Löffelbiskuit mit. Oben angekommen atmete ich erstmals tief durch. Morgen schaue ich mir die Sache noch mal genauer an. Am nächsten Morgen ging ich Schnurstracks zum Keller. Doch diesmal war kein Licht mehr da. Komisch dachte ich. Schnell rief ich meine Frau herunter: «Komm sofort herunter!» Doch sie kam nicht. Ich dachte: das kann ja nicht sein. Na dann muss ich wohl schauen, ob ich sie finden kann. Ich lief durchs ganze Haus u… was war das? Ich fühle mich beobachtet. Plötzlich hörte ich leises Täppeln über mir. Ich schrie: «Oh Gott, in diesem Haus ist etwas schiefgelaufen, jetzt reichts mir. Heute schreib ich noch einen Brief und dann buche ich ein Flugticket.» Also schrieb ich jetzt ein Brief:

Liebe Frau mitsamt Kindern

Euer Vater hat in diesem Haus nur Schreckliches erlebt.

Darum hat euer Vater beschlossen woanders hinzuziehen.

Ich nehme heute noch den Flieger.

Ihr könnt Gift drauflegen, dass ich ab und zu Fotos schicke.

Jedoch muss ich euch heute verlassen.

Ich hoffe ihr habt noch eine schöne Zeit.

Euer Vater

Die Frau sah den Brief als erstes und brach in Tränen aus.

Sie fragte sich, wie sich der Vater das überlegt hatte.

Unterdessen war Vater schon beim Flughafen.

Er musste nur noch das Flugticket kaufen und den Flieger erwischen.

6 Stunden später

Vater landet erfolgreich in:

Los Angeles