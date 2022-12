Unihockey – Herren 1. Liga Überraschungssieg für Vipers InnerSchwyz gegen Pfannenstiel Egg Vipers InnerSchwyz hat am Samstag gegen Pfannenstiel Egg die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das zweitklassierte Team 7:5.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Vipers InnerSchwyz: Silvan Heinzer brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Erneut Silvan Heinzer traf in der 9. Minute auch zum 2:0 für Vipers InnerSchwyz. Mit einem weiteren Tor erhöhte Silvan Heinzer für Vipers InnerSchwyz auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten.

In der 18. Minute verkleinerte Michael Ernst den Rückstand von Pfannenstiel Egg auf 1:3. Mit einem weiteren Tor nur fünf Minuten später brachte Michael Ernst Pfannenstiel Egg auf ein Tor heran. Florian Nideröst glich in der 29. Minute für Pfannenstiel Egg aus. Es hiess 3:3.

wiederum Silvan Heinzer brachte Vipers InnerSchwyz 4:3 in Führung (30. Minute). Marco Gwerder erhöhte in der 40. Minute zur 5:3-Führung für Vipers InnerSchwyz. In der 45. Minute gelang Pfannenstiel Egg (Florian Nideröst) der Anschlusstreffer (4:5).

Mit seinem Tor in der 46. Minute brachte Dominik Marty Vipers InnerSchwyz mit zwei Treffern 6:4 in Führung. Der Anschlusstreffer für Pfannenstiel Egg zum 5:6 kam in der 55. Minute. Verantwortlich dafür war Simon Suter. In der 58. Minute sorgte Cédric Heinzer für den Schlusspunkt: er traf zum 7:5 für Vipers InnerSchwyz.

Cédric Heinzer mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Vipers InnerSchwyz: Einen Traumtag hat Cédric Heinzer mit fünf Punkten (Tore: 1, Assists: 4) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft hat Silvan Heinzer mit vier Punkten (Tore: 4, Assists: 0) abgeliefert. Weiter hat sich ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Pfannenstiel Egg: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Florian Nideröst mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Michael Ernst mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt Vipers InnerSchwyz auf Rang 10. Das Team hat zwölf Punkte. Mit dem viertplatzierten Bülach Floorball kriegt es Vipers InnerSchwyz im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 10. Dezember statt (19.30 Uhr, Sporthalle Hirslen Bülach).

In der Tabelle liegt Pfannenstiel Egg weiterhin auf Rang 2. Das Team hat 29 Punkte. Für Pfannenstiel Egg geht es in einem Auswärtsspiel gegen UH Appenzell (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Dezember (19.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.