Unihockey – Herren 1. Liga Überraschungssieg für Vipers InnerSchwyz gegen Unihockey Rheintal Gators Vipers InnerSchwyz hat am Sonntag gegen Unihockey Rheintal Gators die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team 7:5. [[wg.team_1_short]] feierte zugleich den ersten Saisonsieg im siebten Spiel.

Den Auftakt machte Ramon Hunziker, der in der 5. Minute für Unihockey Rheintal Gators zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 9, als Marc Schuler für Vipers InnerSchwyz erfolgreich war. Dominik Marty brachte Vipers InnerSchwyz 2:1 in Führung (13. Minute).

In der 21. Minute baute Marc Schuler den Vorsprung für Vipers InnerSchwyz auf zwei Tore aus (3:1). Mit einem weiteren Tor erhöhte Marc Schuler für Vipers InnerSchwyz auf 4:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten. Erneut Marc Schuler traf in der 31. Minute auch zum 5:1 für Vipers InnerSchwyz.

Manuel Regli baute in der 32. Minute die Führung für Vipers InnerSchwyz weiter aus (6:1). Philipp Heule (34. Minute) liess Unihockey Rheintal Gators auf 2:6 herankommen. Malik Müller (39. Minute) liess Unihockey Rheintal Gators auf 3:6 herankommen.

Ramon Hunziker (48. Minute) liess Unihockey Rheintal Gators auf 4:6 herankommen. Jakub Vit sorgte in der 52. Minute für Unihockey Rheintal Gators für den Anschlusstreffer zum 5:6. In der 59. Minute erhöhte Pascal Holdener auf 7:5 für Vipers InnerSchwyz.

Marc Schuler mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Vipers InnerSchwyz: Das Spiel werden Marc Schuler mit vier Punkten (Tore: 4, Assists: 0) und Marco Gwerder mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Marco Bachmann mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Rheintal Gators: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Ramon Hunziker mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Malik Müller mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Philipp Heule mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Vipers InnerSchwyz liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat drei Punkte. Für Vipers InnerSchwyz geht es in einem Heimspiel gegen Jona-Uznach Flames (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (19.30 Uhr, Dreifachhalle Oberarth).

Unihockey Rheintal Gators rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 6. Das Team hat neun Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Rheintal Gators daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Bülach Floorball. Die Partie findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Aegeten Widnau).

