Unihockey – Damen NLB UH Lejon Zäziwil gewinnt klar gegen Floorball Uri Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt UH Lejon Zäziwil zuhause gegen Floorball Uri 5:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für UH Lejon Zäziwil: Lisa Kormann brachte ihre Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. In der 16. Minute traf Lucie Ming für Floorball Uri zum 1:1-Ausgleich. Adriana Wey schoss Floorball Uri in der 22. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand stellte Lara Andres durch ihren Treffer für UH Lejon Zäziwil in der 25. Minute her. Sina Duner traf in der 35. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für UH Lejon Zäziwil. Jasmin Bieri sorgte in der 38. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für UH Lejon Zäziwil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sina Duner in der 48. Minute, als sie für UH Lejon Zäziwil zum 5:2 traf.

Beste Skorerin bucht zwei Punkte

Skorer für UH Lejon Zäziwil: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Sina Duner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Lisa Kormann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Adriana Wey zur besten Spielerin von Floorball Uri gekürt. Bei UH Lejon Zäziwil wurde diese Ehre Sina Duner zuteil.

UH Lejon Zäziwil steht (nach Punkten) mit drei Punkten auf Rang 4. Im nächsten Spiel kriegt es UH Lejon Zäziwil auswärts mit seinem Tabellennachbarn UH Appenzell zu tun. Das Spiel findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Floorball Uri liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 10. Für Floorball Uri geht es zuhause gegen UC Yverdon weiter. Das Spiel findet am 24. September statt (19.00 Uhr, energieUri Arena Amsteg).

