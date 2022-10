Unihockey – Herren NLB UHC Thun mit Auswärtssieg bei RD March-Höfe Altendorf UHC Thun gewinnt am Samstag auswärts gegen RD March-Höfe Altendorf 6:5.

(chm)

Micha Brunner eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für RD March-Höfe Altendorf das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 25. Minute hergestellt: Yannick Bärtschi traf für UHC Thun. Das Tor von Tobias Baumann in der 29. Minute bedeutete die 2:1-Führung für UHC Thun.

Jon Noa Würz erhöhte in der 37. Minute zur 3:1-Führung für UHC Thun. UHC Thun erhöhte in der 44. Minute seine Führung durch Josef Pluhar weiter auf 4:1. In der 45. Minute verkleinerte Raphael Zellweger den Rückstand von RD March-Höfe Altendorf auf 2:4.

UHC Thun erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Timo Wiedmer weiter auf 5:2. In der 47. Minute verkleinerte Pirmin Winteler den Rückstand von RD March-Höfe Altendorf auf 3:5. Saku Liikka sorgte in der 51. Minute für RD March-Höfe Altendorf für den Anschlusstreffer zum 4:5.

Das letzte Tor der Partie fiel in der 58. Minute, als Dominic Bolliger für UHC Thun auf 6:4 erhöhte.

Josef Pluhar mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Thun: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Josef Pluhar mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für RD March-Höfe Altendorf: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Micha Brunner (Tor: 1, Assist: 0), Pirmin Winteler (Tor: 1, Assist: 0), Raphael Zellweger (Tor: 1, Assist: 0), Saku Liikka (Tor: 1, Assist: 0), Jan Wittenwiler (Tor: 0, Assist: 1), Marcel Bisig (Tor: 0, Assist: 1) und Thomas Hindermann (Tor: 0, Assist: 1).

In der Tabelle verbessert sich UHC Thun von Rang 3 auf 2. Das Team hat zehn Punkte. UHC Thun spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Ticino Unihockey (Platz 5). Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, MUR Thun).

RD March-Höfe Altendorf steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 6). Das Team hat sechs Punkte. Auf RD March-Höfe Altendorf wartet im nächsten Spiel auswärts das neuntplatzierte Team UHC Grünenmatt, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (9. Oktober) (18.00 Uhr, Forum Sumiswald AG Sumiswald).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.