Klub der jungen Geschichten Unerwartet Danilo Caputo und Gabriel Gojani, Emmenbrücke, 1. Oberstufe

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir haben gedacht wir landen gut in die Ferien, aber wir wurden Informiert das, das Flugzeug abstürzen wird. Wir mussten alle eine Schwimmweste anziehen, die Hostessen öffneten alle Türen sie liesen eine Rutsche runter, alle rutschten und landeten im Wasser. Wir waren in der Mitte von gar nichts, es war nur Wasser und alle Menschen wo im Flugzeug drinnen waren. Alle Geräte wurden zerstört vom Wasser, also konnten wir keine Hilfe rufen. Plötzlich kam ein Wal und er war sehr gross, er schluckte alle auf. Zum Glück ist niemand gestorben. Wir waren alle im Bauch vom Hai es sah sehr gruselig aus und wo wir versucht haben rauf zu gehen rutschten wir immer wieder ab. Alle waren traurig, weil sie sich so sehr auf die Ferien gefreut haben. Ich hatte eine Idee,ich schrie: «Wir müssen den Wal alle kitzeln, damit er uns dann alle rausspuckt». Alle waren einverstanden und kitzelten den Wal, er spuckte uns alle ins Meer zurück und ging weg. Aber wir waren immer noch in der Mitte von nichts. Wir schwammen und schwammen, bis plötzlich jemand «HILFE» rief. Wir haben uns gewundert wer das war? Es war niemand von uns, sondern ein Mensch wo in einen Wirbel gezogen wurde, wir alle gingen zu ihm und halfen ihm. Wir zogen ihn und dann wurde der Wirbel grösser, alle waren erstaunt, sie wussten nicht, dass ein Wirbel grösser werden kann. Wir wurden alle reingezogen, wir wurden gedreht, dann sind wir ganz tief unten im Wasser gelandet und es würde Monate dauern rauf zu gehen. Es ist sehr dunkel und voller Pflanzen und Quallen. Wir schwammen runter, dann war Sand zu sehen, also waren wir ganz unten. Ich fragte mich, wie wir eigentlich atmen konnten unterwasser, aber dann merkte ich das wir eine Blase über unserem Kopf hatten, und das sicherte uns.

Wir sahen ein verrottetes Schiff wir schwammen rein. Dann sahen wir eine Truhe, leider war sie geschlossen mit einem Schlüssel. Ich sagte: «Hat jemand zufälligerweise eine Haarspange mit dabei». Ein Mädchen rief: «ICH». «Kann ich es kurz haben»? Das Mädchen gab mir die Haarspange und ich öffnete die Truhe und da war ein Glas mit gerolltem Papier drin. Wir gingen zur Höhle damit das Papier nicht nass wird. Ich öffnete das Glas und nahm das Papier heraus. Ich las es vor, im Papier stand: «Bring mich da zurück wo wir waren». Wir waren alle erstaunt bis auf einmal alle im Flugzeug zurück gelandet sind. Ich öffnete die Scheibe und wir waren am Fliegen und nicht im Wasser. Alle waren froh das sie doch noch in die Ferien gehen konnten, und ich entschloss mir nie wieder mit dem Flugzeug zu Reisen.