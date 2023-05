Klub der jungen Geschichten Unerwartete Begegnung Leana Radovanovic, Nebikon, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Euro in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Was ich bekam, verrate ich euch am Ende der Geschichte. Hallo, ich bin Ayla, 13 Jahre alt und in der 7.Klasse. Als ich ein Baby war, starb mein Vater und mit einem Jahr hat mich meine Mutter ins Kinderheim abgegeben. Ich hatte kein schlechtes Leben, aber auch nicht gerade ein gutes. All die Jahre vergingen und es kam ein Ehepärchen mit einem Kind, das genau gleich alt war wie ich. Sie erzählten mir und der Erzieherin, sie wollten eine Schwester für ihre Tochter Nina, die immer sehr alleine war. Sie entschieden sich sofort für mich. Mein Bauch kribbelte vor Aufregung, endlich hatte ich eine richtige Familie! Als ich bei ihnen ankam, stand ich vor einem riesigen Haus: Es war eine Villa, meine neuen Eltern waren reich. Sie nahmen mich herzlich auf, genau wie meine neue Schwester. Ich hatte ein eigenes Zimmer mit Balkon und im Garten gab es einen riesigen Pool. Ich nannte meine Eltern immer Andrin und Tara aber nach ein paar Jahren waren sie für mich Mama und Papa. Nina und ich gingen gemeinsam in eine Klasse, in den Schulferien gingen wir immer nach Dubai. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich richtig geliebt und war richtig glücklich. Doch dann wurden ich und Nina mit 10 Jahren in verschiedene Klassen verteilt und ich war ganz alleine. Nina hatte neue Freunde gefunden, also entschied ich mich auch dafür. Genau an diesem Tag kam ein neues Mädchen in die Klasse, sie hiess Alea und setzte sich neben mich. Nach der Schule machten wir zusammen bei mir Zuhause ab. Seit diesem Tag waren wir unzertrennlich, wir machten alles zusammen. Dann kam mein 12. Geburtstag und ich bekam einen Hund. Ich freute mich so! Er war ganz klein und weiss, ich nannte ihn Olaf. Jeden Tag gingen ich, Alea und Olaf spazieren. Mein Leben war einfach perfekt! Doch eines Tages gingen wir wieder spazieren, in der Zwischenzeit war ich 13 Jahre alt. Wir waren bei einem Kiosk und kauften uns Kaugummis, als Rückgeld bekam ich 2 Euro. Um die Ecke war eine Obdachlose. Ich warf ihr mein Rückgeld in den Hut und sie bedankte sich. Alea sagte in diesem Moment: „Ayla, wir müssen gehen!“ Die Obdachlose fragte darauf: „Heisst du Ayla?“ „Ja“, erwiderte ich. Daraufhin sie: „Wo sind deine Eltern, hast du überhaupt welche?“ Ich habe Eltern, die besten der Welt!», erzählte ich. „Sie haben mich adoptiert, meine leibliche Mutter hat mich mit einem Jahr abgegeben.“ Wir verabschiedeten uns und gingen. Ich fand es schon bisschen komisch, dass sie all das wissen wollte. An diesem Abend gingen ich, meine Eltern und meine Schwester in ein Restaurant essen. Während wir auf das Essen warteten, ging ich auf die Toilette. Die ganze Zeit fühlte ich mich beobachtet und ich hatte recht: Durch das Fenster sah ich, dass jemand in der Dunkelheit mit seinen grünen Augen hineinstarrte. Es war sehr gruselig, aber ich konnte nicht erkennen, wer es war. In den nächsten Tagen war ich viel in der Stadt unterwegs und wurde verfolgt von der Obdachlosen. Also stellte ich diese Frau zur Rede. Sie gestand mir etwas: „Ich bin deine leibliche Mutter!“ Ich war geschockt aber glaubte ihr sofort, da wir genau dieselben Augen hatten. Sie erzählte mir, dass sie mich abgegeben hat, weil mir sonst etwas passiert wäre. Ich verzieh ihr und fragte meine Eltern, ob sie zu uns ziehen konnte. Die beiden waren einverstanden. Die Obdachlose hat mir also eine zweite Mutter geschenkt und das war das beste Geschenk, das sie mir machen konnte.