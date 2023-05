Klub der jungen Geschichten Unerwarteter Betrug Joana Beeler, Zug, 3.Sek S3d

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Das waren die letzten Worte, welche ich im Brief an meinen Vater geschrieben habe. Als ich diesen Brief schrieb, wusste ich noch nicht, dass ich mich in meinem Vater so täuschte. Und den Brief letztendlich nicht absendete.

Mein Name ist Amira. Ich erzähle die Geschichte, wie ich entführt worden bin. Es war Sommer und ich war auf dem Weg nach Hause mit Karim. Karim ist mein bester Freund, seit wir als kleine Kinder noch im Sandkasten gespielt haben.

Wir waren also auf dem Weg nach Hause, als ich plötzlich einen festen Griff um meinen Arm spürte. Der Griff wurde fester. Ich wurde mitgerissen und ich rief verzweifelt um Hilfe - aber anstatt mir zu helfen, stand Karim nur dort und bewegte sich kein winziges Stückchen. Ich spürte, wie die Angst in mir aufkam. Angst und Wut, Wut weil Karim mir immer erzählt hatte, wie er mich dann beschützen würde im Ernstfall!

Auf einmal bewegte er sich doch und ich dachte, er würde mir helfen, aber er stieg einfach vorne zu den Entführern ein. Ich war nun komplett verwirrt! Wieso half er mir nicht? Wieso kannte er die Entführer?

Endlos kam mir die Fahrt im Wagen vor, als er plötzlich hielt. Ich wurde gefesselt und unsanft in eine Hütte geschleift. Karim machte immer noch keine Anzeichen mir zu helfen - im Gegenteil er half den Entführern mich in der Hütte anzufesseln. Da wurde ich nun drei Tage festgehalten. Die Hütte war kalt und leer, es gab nichts ausser einer dünnen Decke. Am dritten Tag wurde ich von meinen Fesseln befreit und ich konnte mich endlich etwas bewegen. Die Entführer quasselten etwas von Lösegeld. Ich wollte einen Brief an meinen Vater schreiben. Brief konnte man es zwar nicht nennen, ich habe einfach auf eine Servierte eine Nachricht an meinen Vater geschrieben, ich wollte ihm unbedingt erzählen, was alles passiert ist.

Es verstrichen noch ein paar weitere Tage, bis ich eines Nachts Geräusche und Geflüster von der Tür hörte. Es war Karim. Ich hörte genau zu, er sagte ich solle keine Geräusche machen und nicht wegrennen. Mit diesen Worten schloss er die Tür auf und ich war endlich wieder an der frischen Luft.

Ich schaute Karim verwirrt an, wollte er mir gerade helfen oder wieso machte er das gerade heimlich? Er gab mir ein Zeichen ruhig zu sein und ihm zu folgen. Da ich wusste, dass es nicht noch schlimmer werden konnte, gehorchte ich ihm – auch, weil ich ihm anscheinend doch noch irgendwie vertraute. Wir gingen etwa 10min und stiegen dann in ein Auto.

Wir fuhren eine Weile, dann fing Karim an zu reden und erklärte mir die ganze Geschichte. Er sagte, dass er gezwungen wurde mitzuhelfen, damit dann für mich Lösegeld verlangt werden kann. Er machte eine Pause, schaute mir in die Augen und sagte mit ernster Stimme: „Amira, ich wurde von deinem Vater gezwungen, er hat auch die Entführer beauftragt dich zu entführen. Er wollte dann die Leute in der Stadt auffordern für das Lösegeld zu spenden, um es dann selber zu behalten. Ich durfte dir nichts sagen, es wäre sonst zu gefährlich gewesen für uns beide. Glaub mir, es tut mir so leid! Wir müssen hier weg. Am besten nach Schweden, da wolltest du doch schon immer mal hin.“ Ich nickte mechanisch. Ich war zu überfordert mit all den Informationen, um zu sprechen. Karim sagte, es stünde schon ein Privatflugzeug bereit und wir werden noch heute Nacht fliegen.

Jetzt ist das ganze schon drei Jahre her. Karim und ich haben geheiratet und wohnen glücklich zusammen in Schweden. Zu meiner Familie habe ich keinen Kontakt. Ich habe auch mein Name geändert, damit man mich möglichst nicht findet. Den „Brief“, also die Serviette, an meinen Vater habe ich ihm nie gegeben. Stattdessen habe ich sie verbrannt. Noch heute bin ich so wütend auf ihn, weil ihm das Geld wichtiger ist als seine eigene Tochter. Dass er mich so ausgenutzt hat, werde ich ihm nie verzeihen.