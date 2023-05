Klub der jungen Geschichten Verborgen im Schatten Laxsman Baleswaran, Erstfeld, 3. Oberstufe

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück.

Schon immer war ich in tiefer Trauer gefesselt. Ich hatte das Gefühl, mir fehlt etwas. Meine Eltern zeigten mir keine Liebe und daher wusste ich nicht, was das Wort «Liebe» bedeuten sollte. Ich spürte nichts. Ich war eine Blume, eine traurige Blume, die tief im Schatten lebte. Tief in mir drin gab es keinen inneren Frieden.

In der Schule wurde ich oft gehänselt, so sehr gehänselt, dass ich «Annika die Seelenlose» genannt wurde. Ich weinte oft, ich weinte so viel, wie ein fliessender Wasserfall. Ich schaute mich oft im Spiegel an. Die Augen. Sie waren so rot wie der Satan selbst. Ich wurde verachtet. Verachtet von den Menschen, die mir nahestehen und von mir selbst.

Da habe ich gemerkt, dass ich Hilfe brauche.

Um meine depressive Stimmung zu bekämpfen, ging ich oft durch die Stadt spazieren. In dieser Welt haben die Menschen Erinnerungen. Und Erinnerungen können für sie wichtig sein, aber in meinem Fall nicht. Wenn ich spazieren gehe, kann ich meinen Gedanken freien Lauf lassen, aber die Erinnerungen kann ich nicht löschen, egal, wie sehr ich es auch möchte.

Den ganzen Tag hatte ich nichts gegessen, darum nahm ich zwei Franken mit, um mir einen mit Butter geschmierten Toast zu kaufen. Denn das ist mein alltäglicher Trost.

Als ich beim Strassenende ankam, sah ich in einer dunklen Gasse ein kleines, schwarzes Mädchen und neben ihr lag ein Hut. Das Mädchen sah traurig aus und ehe ich mich versah, sah ich mein trauriges altes Ich neben ihr sitzen. Ich bekam Mitleid. Mit knurrendem Magen warf ich ihr meine zwei Franken in den Hut.

Was ich dann sah, glaubten meine Augen nicht. Das kleine Mädchen, sie lächelte so sehr, dass man ihre schönen weissen Zähne sah. Mein Herz, es pochte und meine Schmerzen, sie verschwanden. Ihr Lächeln, es schenkte mir Liebe und Kraft. Meine Mimik veränderte sich und da war nur noch Freude. Ich war sehr dankbar, so dankbar, dass ich zu ihr rannte und sie weinend umarmte. Ihr Körper, er war warm, warm und gemütlich.

«Mama, Papa! Es gab da ein Mädchen, ihre Augen waren so gross und sie strahlten wie das Mondlicht. Ihre Zähne, sie glänzen, wie die endlose Galaxie mit Millionen von strahlenden Sternen. Ihre schwarze Hautfarbe, wegen ihr erschien sie wie eine Prinzessin. Es war einfach unbeschreiblich. Sie war glücklich, obwohl es ihr viel schlechter ging als mir. Sie gab mir Hoffnung. Egal, in welcher Situation sie sich gerade befand, in diesem Moment war die Kleine glücklich.»

Und weinend schrie Annika, dass sie sich ändern möchte.

Nach einer langen Zeit sah Annika ihre Eltern glücklich lächeln.

Die Blume, die verborgen im Schatten lebte, wuchs und wuchs, bis die ersten Sonnenstrahlen auf sie fielen….