Klub der jungen Geschichten Verbrechen in der Vorstadt Liana Wechsler, Uffikon, 5. Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher», erzählten drei Mädchen bei dem Verhör der örtlichen Polizei. «Wir sind unschuldig!» rief Celestia. Ida sagte: «Wir erzählen nun die ganze Geschichte.» Der eine, rothaarige Polizist nickte. «Dann los, Mädels!» Ida begann zu erzählen. «Also, das Ganze war so; Ella, Celestia und ich haben uns am Samstag beim alten Haus ausserhalb der Stadt verabredet, um einen Halloween-Clip für die Schule zu drehen.» Ella rief dazwischen: «Sie können unsere Lehrerin fragen! Das haben wir uns nicht ausgedacht!» Der zweite, dunkelhaarige Polizist schaute Ella abschätzig an und brummte: «Los, weiter Ida!» Sie setzte ihre Geschichte fort. «Für den Videoclip wollten wir einen gruseligen Ort. Da sind wir auf das alte, abgelegene und unbewohnte Haus gekommen. Als wir da waren, haben wir das Haus noch zusätzlich mit Spinnweben und Spinnen verziert. Einen Teil des Clips wollten wir auch drinnen drehen. Also sind wir in das alte Haus gegangen und haben geschaut, ob es zum Videoclip passen würde und es war richtig toll. Aber es fehlte der Grusel. Ich sagte zu Ella und Celestia, sie sollen mal auf den Dachboden oder in den Keller des Hauses schauen gehen, ob sie noch Weihnachtsbeleuchtungen auftreiben könnten. Ich stellte inzwischen das Stativ von meinem Handy auf, um dann gleich loszulegen. Nach fünf Minuten kamen Ella und Celestia mit viel batteriebetriebener Beleuchtung wieder vom Dachboden herunter. Ella sagte zu mir: «Ich habe ein komisches Gefühl», aber wir ignorierten alle dieses Gefühl von Ella.» «Leider!», warf Celestia ein und erzählte anstelle von Ida weiter, weil diese ein Glas Wasser benötigte. «Ella und ich haben die Beleuchtung so aufgehängt, dass es aussieht, wie wenn überall Augenpaare aus der Dunkelheit uns anstarren. An diesem Tag wussten wir noch nichts von den Folgen…» «Nicht von der Geschichte abschweifen!», mahnte der rothaarige Polizist. Er kam Celestia irgendwoher bekannt vor, aber sie wusste nicht woher und brachte dadurch nur ein nachdenkliches: «Tschuldigung, Herr Polizist», hervor. Da hatte Idas Stimme sich wieder erholt und sie plapperte aufs Neue weiter. «An diesem Samstagabend haben wir uns für den nächsten Herbstmorgen verabredet. So um zehn waren alle drei wieder da.» «Warte, warte! Wussten eure Eltern, wo ihr seid?!», fragte der zweite Polizist. «Jein», sagten die drei wie aus einem Mund. Der Polizist klatschte sich die flache Hand auf die Stirn. «Was jetzt, ja oder nein?» Ella antwortete für alle: «Wir sagten unseren Eltern, dass wir an einem Schulprojekt arbeiten, das stimmt ja auch.» «Aber?» «Wir haben nicht erzählt, wo wir sind.» Der Polizist sagte etwas angenervt: «Okay, weiter!» Ida war jetzt wieder ganz die alte und redete weiter: «Wir haben den Ablauf des Videos besprochen und angefangen zu drehen. Ich wurde von Celestia gefilmt. Ella hatte sich als Geist verkleidet und sollte mich im Laufe des Videos erschrecken. Wir drehten zuerst draussen und dann gingen wir nach drinnen, wo uns die leuchtenden Augen gespenstisch anglupschten. Dann ging es die Treppe hinauf in den ersten Stock. Dort lauerte hinter einer angelehnten Tür Ella als Geist. Ida lief den Gang entlang und da sprang der Geist hinter der Tür hervor und Ida erschrak genauso, wie wir das geübt hatten. Doch da passierte etwas, das im Drehbuch nicht vorkam: Plötzlich schrie jemand im Stock über uns. Wir sind diesmal echt erschrocken und als wir uns nach etwa zehn Sekunden wieder gefasst hatten, verständigten wir uns mit wenigen Handzeichen und beschlossen, sehr leise noch ein Stockwerk höher zu gehen. Wir stiegen die Treppe hinauf und sahen eine offene Tür. Ella gab uns das Zeichen, dass wir uns vorsichtig der Tür nähern sollten. Ich muss zugeben, wir hatten alle ein bisschen Angst, aber wir zogen das durch. Als wir in den Raum dahinter sehen konnten, mussten wir fast lachen. Wir hatten einer Putzkammer aufgelauert. Wir liefen so leise wie möglich weiter und öffneten vorsichtig die nächste Tür. Da gefror uns das Blut in den Adern.» Ida fröstelte und sagte, sie wolle diesen Teil der Geschichte nicht erzählen. «Ich auch nicht!», rutschte es Celestia heraus. Ella stöhnte innerlich. Doch es half alles nichts, da dieser Teil ja auch der wichtigste ist. In diesem Moment platzte Idas Mutter in den Verhörraum und schimpfte auf Ida los. «Ida, was hast du dir denn gedacht?! Ich bin fast gestorben, als ich hörte, dass du und deine Kolleginnen wegen Mord verdächtigt werdet und…» «Stopp, Frau Martin», sagte der Polizist ganz ruhig zu Idas Mutter. «Wir sind bei einem Verhör und die Mädchen sind gerade bei der wichtigsten Stelle angelangt. Bitte verlassen sie das Zimmer.» Verdattert und ohne ein weiteres Wort verlies Verena Martin den Verhörraum. An die Mädchen gewandt sagte er: «Nun los! Erzählt weiter!» Ella fasste ihren ganzen Mut zusammen und begann zu erzählen. «Wir sahen in dem Raum eine Gestalt, die regungslos am Boden lag, und eine andere, die ganz in schwarz gekleidet war. Blut war am Boden und mir wurde es schwindlig. Ich kam erst wieder zu mir, als ich auf der Wiese vor unserem Haus lag. Celestia und Ida waren ganz ausser Puste. Ich glaube, sie haben mich bis nach Hause getragen. Den Rest weiss ich nicht, weil ich ohnmächtig war. Das müssen Ida oder Celestia erzählen.» Mehr wusste sie wirklich nicht. «Ok, ich mach es», sagte Celestia ganz unerwartet. «Also, dann erzähl!», bittete der Polizist Celestia. «Also, die Gestalt in schwarz floh durch das Fenster, als sie uns bemerkt hatte, doch an dem zerbrochenen Glas blieb ein Stück der Hose hängen.» Zum Beweis holte sie ein Stück schwarze Jeans aus ihrer Hosentasche. Ida fragte den Polizisten: «Das ist ein Beweisstück, oder?» Der Polizist nickte. «Das würde euch definitiv entlasten. Wieso habt ihr das nicht am Anfang gesagt?» «Ähm…», «Tja…», «Weiss nicht», kam es von den dreien. «Okay, machen wir weiter», sagte der Polizist zu uns. Er nahm das Stück Jeans Celestia aus der Hand und stellte es in einem Plastikbeutel sicher. Celestia setzte von neuem an. «Wir schlichen uns vorsichtig zum Fenster und machten einen grossen Bogen um die zusammengekauerte Gestalt. Wir wussten nicht, ob sie nun tot oder nur ohnmächtig war. Ella legten wir draussen in den Gang, damit sie dort nichts von der Person sah, falls sie aufwachen würde. Ella war kurz bevor die schwarze Gestalt geflohen ist, zusammengelappt und wir konnten sie gerade noch auffangen. Dann haben Ida und ich gemerkt, dass Celestia immer noch filmte. Wir haben die Kamera abgeschaltet, danach Ella gepackt und sie bis nach ihrem Zuhause gebracht. Irgendwann ist Ella dann aufgewacht und da kam die Polizei und hat uns in den Streifenwagen verfrachtet. Ella war noch etwas benommen und ganz verwirrt.» «Darf ich das Video mal sehen?», fragte der Polizist. Celestia meinte: «Ich wollte es Ihnen gerade zeigen. Hier.» Sie drückte ihm die Kamera in die Hand. Der Polizist schaute das Video durch. Danach schloss er die Kamera an einen Computer an. Er öffnete eine App und untersuchte das Video. Kurz darauf war er richtig erleichtert und lächelte ein wenig. «Kids, ihr habt das Video nicht gefälscht. Das heisst, ihr sagt die Wahrheit.» «Klar sagen wir die Wahrheit!», rutschte es Ida heraus, doch der Polizist überhörte diese freche Bemerkung und gab einen Funk an seine Kollegen: «Die drei Girls sind unschuldig, das haben sie soeben bewiesen. Lasst sie gehen.» In diesem Moment waren die Freundinnen so glücklich, dass sie sich abklatschten und jubelnd aus dem Verhörraum an Verena Martin vorbeistürmten. Um das zu feiern, übernachteten Ida und Celestia bei Ella in ihrer grossen Wohnung. Idas Mutter war zuerst verdutzt und dann aber auch sehr glücklich, als die Girls die Neuigkeiten erzählten und liess Ida bei ihrer Kollegin schlafen. Doch sie hatten sich zu früh gefreut. Noch am gleichen Abend kam der Nachbar des alten Hauses mit einer anderen Kamera auf die Polizeiwache. Am nächsten Morgen um punkt sieben Uhr standen der rot- und der dunkelhaarige Polizist vor der Haustür von Ella. Der rothaarige Polizist klingelte bei Müllers. Innen schlurfte Ella ganz verschlafen mit Ida und Celestia im Schlepptau die lange Treppe hinab zur Tür. Ella strich sich ihre blonden Locken aus dem Gesicht und öffnete. Ohne Umschweife sagte der dunkelhaarige Polizist, der ein Namensschild mit der Aufschrift Samuel Peters an der Uniform trug, dass die Mädchen angezeigt wurden. Ida wurde blass und Ella holte ihre Eltern. Eine halbe Stunde und drei Müsliriegel später sassen Celestia, Ida und Ella auf der Polizeiwache. Schon wieder. Samuel Peters setzte sich vor die Mädchen auf einen alten Bürostuhl. Er sagte: «Es tut mir leid, aber mein Kollege hat ein anderes Video von einer weiteren Person erhalten, das euch wieder unter Verdacht stellt.» Die Mutter von Ella ist mitgekommen und ist entrüstet. «Wer in aller Welt traut sich, meine Tochter und ihre Freundinnen anzuzeigen?!» «Wer war es?», fragte Ida mutig. Der andere Polizist sagte prompt: «Das sind streng vertrauliche Informationen, die wir nicht preisgeben dürfen.» Der andere nickte. «Haben sie das Video untersucht?», fragte Celestia. Der Schwarzhaarige fragte seinen Kollegen leise: «Hast du das Video untersucht?» «Klar! Was den sonst!?» «Ja, er hat das Video untersucht». In erster Linie schien die Lage aussichtslos, doch da kam Celestia etwas unerwartetes in den Sinn. «Halt!» sagte Celestia. «Sie waren das! Sie haben uns verklagt und wollen uns die Schuld in die Schuhe schieben!» Der schwarzhaarige Polizist schaute seinen Kollegen fragend an. Der rothaarige Polizist war an diesem Abend für die Zeugenaussagen zuständig. Also ist die Aussage von diesem Mädchen möglich. Samuel Peters lief, ohne ein Wort zu sagen, in Richtung seines Büros. Alle schauten verdattert hinterher. Doch Peters blieb unberührt und setzte sich an seinen Computer. Er kehrte kurz darauf mit drei weiteren Polizisten in den Verhörraum zurück. Er wechselte ein paar Worte mit dem weiteren Personal. Plötzlich griffen die Polizisten nach den Handgelenken des rothaarigen Polizisten. Er wollte fliehen, aber die anderen Polizisten hielten ihn mit eisernem Griff fest und schon klickten Handschellen. «Kommen Sie schon, Sie sind nicht mein Kollege», sagte Peters. Zu aller Überraschung zog eine Polizistin die Perücke von des Betrügers Kopf. Darunter kamen knallblaue Haare zum Vorschein. Jetzt machte es klick bei Celestia. «Ich kenne den! Er ist der Nachbar des alten Hauses, in dem wir gedreht haben! Er hat das andere Video eingereicht!» «Stimmt das, Herr Müller?» fragte Peters. «Woher… Ah, ja, klar. Sie kennen mich», meinte Tom Müller. «Aber Sie können mir keinen Betrug oder Mord nachweisen!» «Wo ist mein Kollege!?» Peters konnte seine Ungeduld fast nicht verbergen. «Wieso sollte ich Ihnen das sagen?» «Weil diese Entführung auf Ihr Konto geht. Sie können Ihre Strafe ein bisschen milder machen, wenn Sie uns sagen, wo mein Kollege steckt», Peters war jetzt wieder die Ruhe in Person. Tom hatte sich das Angebot durch den Kopf gehen lassen und willigte schliesslich ein. «Okay, euer Kumpel ist im Keller eines abgelegenen Hauses ausserhalb der Stadt, Nordstrasse 27», meinte er. Lügen konnte er sich nicht leisten, er war schon mal im Gefängnis gewesen. Peters schickte gleich einen Trupp in die Nordstrasse, um seinen Kollegen zurückzuholen. Schon nach eineinhalb Stunden klingelte das Telefon von Peters mit der erfreulichen Nachricht, dass der Trupp den Entführten gefunden hatte und es ihm gut ging. Ein paar Tage später war entschieden, was mit Tom geschieht. Es gab eine Geldstrafe und Anzeige. Ins Gefängnis musste er nicht, er hatte Glück gehabt.

Epilog

Ein paar Tage später erschien ein Zeitungsartikel in der Vorstadtzeitung. Jetzt haben die Mädchen aber eine richtige Übernachtungsparty gefeiert und haben dieses Mal richtig lange geschlafen.

Ungeklärter Fall: Wer war es?

In einem alten Haus am Rande der Stadt wurde jemand auf mysteriöse Weise umgebracht. Es gibt sechs Zeugen und darunter drei Mädchen im alter von 14 und 15 Jahre. Sie haben den Mörder/ die Mörderin angeblich gesehen. Zuerst dachte die Polizei, es waren die drei Mädchen. Jedoch stellte sich heraus, dass sich ein Mann als Polizist ausgegeben und somit einen anderen Polizisten entführt hatte. Auch hatte er die Mädels mit einem gefälschten Video unter Verdacht gestellt. Die Polizei fand es aber rechtzeitig heraus, dass die Mädchen unschuldig sind. Er musste eine Geldstrafe bezahlen und kam um eine Anzeige nicht herum. Aber wer hat den Mord ausgeübt? Warum? Die Ermittlungen der Polizei laufen, jedoch haben sie keine weiteren Zeugen oder Verdächtige.