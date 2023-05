Klub der jungen Geschichten Verfolgungsjagd Nik Hess, Alpnach, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Wir waren in der Garage als es uns wieder in den Sinn kam. Wir müssen Gas geben Morgen ist der grosse Tag. Das Rennen Morgen wird nicht einfach werden. Wir müssen unsere Töffli noch besser frisieren sonst haben wir keine Chanz. Ich habe alle Teile auf Mofakult bestellt du weisst das du mir noch 230 Fr. schuldest Benn. Benn sagte nichts und schaute auf seinen Puch Motor und sagte da muss noch einiges gemacht werden. Wir packten alle Teile aus und schraubten alles an unsere Töffli, fertig sagte ich, Benn sagte ich auch. Ich sagte bis Morgen ich gehe schlafen das ich Morgen genügend Kraft habe. Okay dann bis Morgen. Am nächsten Morgen fuhren wir zum Rennen es gab viele Teilnehmer. Als das Rennen begann sahen wir das wir Konkurrenz hatten. Als wir endlich an der Reihe waren sahen wir, dass wir ziemlich den besten Gegner hatten. Es handelte sich um Hundertstelsekunden doch wir gewannen. Als ich zurück blickte sah ich niemanden mehr ich war verwirrt. Doch ich sah schnell wieso, die Polizei war dort. Sie nahmen die Verfolgung auf und wir lieferten uns eine Spannende Verfolgungsjagd. Wir waren nur sehr knapp vor der Polizei, aber weil wir den Ort so gut kannten, konnten wir sie abhängen. Ich erhielt einen Anruf während der Fahrt es war der Veranstalter des Rennens und er sagte das ich gewonnen habe. Und den Hauptpreis das Puch Morgen abholen kann als ich wieder zuhause war feierten wir unser Erfolg. Doch unsere Freude hielt nicht lange als wir eine Polizei Sirene hörten sie hatten vor unserem Haus gehalten wir sprangen aus dem Fenster, um abzuhauen wir rannten um die Ecke der Garage und blickten dem Polizisten direkt in die Augen. Erschnappte nach Benn aber er griff ins Leere wir rannten durch unseren Garten ins Haus und vom Haus in die Garage wir stiegen auf unsere Töffli und rasten zu einem Freund, wo wir sicher waren und wehrend einem Bier erzählten wir ihm alles.