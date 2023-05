Klub der jungen Geschichten Verkehrte Welt! Leona Florin, Kriens, 6. Primar

(chm)

“Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich machte die alte, knarzende Türe auf und ging in den Schrank hinein. Dort war ein loses Brett, das ich wegdrücken musste. Ich quetschte mich durch die kleine Öffnung. Ich kam raus und war in einem Wald. Es hatte viel Schnee und es war dunkel. Ich schätzte es war etwa 22:30 Uhr. Ich wollte schon zurück, um eine Jacke zu holen, da ich dachte, der Schnee sei kalt. Doch der Schnee war warm! Ich ging durch den Wald und kam irgendwann in eine kleine Stadt. Es waren viele, sehr komisch aussehende Wesen unterwegs! Sie hatten alle einen rosa Hut auf und einen grün glitzernden Anzug an. Ausserdem trugen sie goldene Flip-Flops mit flatternden Bändern an und eine schwarze Aktentasche in der Hand. Ich sagte den Leuten guten Abend, doch alle sagten mir nur: “Tschüss”, dann liefen sie davon. Jetzt verstand ich erst: Es war eine Welt, in der alles andersrum war: Arbeiten in der Nacht, warmer Schnee, Tschüss anstatt Hallo. Ich lief und lief, doch der Weg nahm kein Ende. Plötzlich sah ich im Fernen ein kleines Schloss. Nach etwa 2 Stunden, war ich dann endlich da. Ein riesiges Schloss mit vier kleinen Türmen an den Ecken und einem grossen Turm in der Mitte, stand vor mir. Die Turmspitzen waren goldig und der Rest war schneeweiss. Plötzlich ertönten zwei Stimmen aus dem Inneren. Ich legte mein Ohr vorsichtig an die Türe. “Wir müssen unbedingt etwas unternehmen, wenn wir nicht wollen, dass Ukufa unsere Gegenteils-Welt zerstört”, sagte eine nervöse Stimme. “Aber wie können wir ihn besiegen?», meinte eine andere Stimme. ”Man muss ihm den blauen Diamanten, den er als Kette trägt, wegnehmen, dann ist er nur noch ein grosser unbeweglicher Felsbrocken“, meinte die nervöse Stimme. Ich machte mich also auf den Weg. Ich spürte irgendwie, wo es durch ging. Ich kam an einen See und sprang hinein. Ich schwamm durch einen Gang, der in einer Höhle endete. Ich sah mich um und entdeckte plötzlich etwas Blaues, funkelndes an einer Felswand. Ich kletterte rauf, doch plötzlich war ein lautes Grummeln zu hören und der Felsen fing an sich zu bewegen! Jetzt erst fiel mir wieder ein, dass die beiden Stimmen sagten: “wenn man ihm die Kette wegnimmt, wird er zu Stein.” Das hiess, jetzt konnte er mich noch besiegen. Ich kletterte ganz langsam an ihm hoch und als der Diamant zum greifen nah war... ”Stehst du jetzt endlich auf», sagte meine Mutter. Jetzt erst verstand ich, dass das alles nur ein Traum war. Ich ging zur Schule, doch am Abend stieg ich in den Keller und dort schien ein Licht aus dem Schrank. Ich öffnete die alte Türe und…?