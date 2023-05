Klub der jungen Geschichten Verloren im Amazonasregenwald Andreas Stamboliski, Littau Dorf, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. John Rider und Ron Finns waren mit einem alten Marinen Flugzeug auf dem Weg nach dem Amazonasregenwald. Sie wollten mit einem Spezialisten eine Tour durch den Regenwald machen. Doch es geschah etwas unerwartetes. Das Motorengeräusch erstarb und der Motor stand still. Beiden rutschte ihr Herz in die Hose. Das Flugzeug ging senkrecht runter. Sie schafften es kaum das Flugzeug zu landen. Es wirbelte und die Turbulenz war stark. Sie schafften es mit einer Bruchlandung das Flugzeug zu landen. Das Flugzeug fing an zu brennen. Sie schnappten schnell ihre Rucksäcke und rannten weit weg vom Flugzeug, weil es vielleicht explodieren könnte. Auf einmal hörten sie ein Zischen aus einem Baum mit vielen grünen Blättern und dann sprang eine hellgrüne Schlange raus. John Rider packte sie reflexartig am Hals. Er sah das sie giftig war. Und sagte Ron Finns gib mir ein kleiner Behälter mit Deckel. John Rider presste das Gift in dem Behälter. Wen uns ein Tier angreift, schmieren wir das Gift an einer Waffe und vergiften das Tier. Der Schlange schnitt Ron Finns den Kopf ab und brach ihre zwei Giftzähne ab dann presste er das Blut in einem Behälter und den Körper der Schlange nahm er mit. Man kann aus dem Fleisch eine Suppe machen und aus der Haut ein Moskitonetz. Die Nacht brach an sie stellten die Zelte auf und machten ein Feuer mit einem Federstahl. Sie machten eine Suppe aus dem Schlangenfleisch. Sie assen die Suppe auf und Ron Finns ging Schlaffen und John Rider stand Wache. Er sahs neben dem Feuer und schnitzte ein Speer auf einmal hört er ein Rasseln aus dem Gebüsch auf einmal sprang ein Puma raus. Ron Finns nahm ein stein zur Verteidigung. Er lenkte das Raubtier ab John Rider zündete zwei Stöcke an und warf einen zu Ron Finns. Sie verscheuchten das Tier und gingen beide schlaffen. So vergingen 7 Jahre, bis sie ein Forscher fand und zurückbrachte. Sie küssten beide den Boden ihres Heimatlandes. ENDE!