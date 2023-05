Klub der jungen Geschichten Verloren ohne sie Mila Andrianov, Zug, 1. Kanti (7. Schuljahr)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass Liebe mich so zerstören könnte.

Ich hatte mit meinen beiden besten Freunden Rafe und Owen, die ich schon seit der Primarschule kannte, ein Treffen organisiert. Ich wollte sie bei diesem wichtigen Moment unbedingt dabeihaben. Als sie sich auf meine Couch setzten und ich ihnen eine Cola serviert hatte, wollte ich keine Zeit verlieren und fing gleich an: „Ich…“ ich zögerte, da ich nicht wusste, wie ich es sagen wollte. Schliesslich sprach ich einfach drauflos. „Ich möchte Iris einen Heiratsantrag machen. Könntet ihr mir dabei helfen ? Ihr seid meine besten Kumpels und ich weiss, dass ich es mit euch besser mache“, sagte ich entschlossen. Ich war erleichtert als ich sah, dass sie lächelten. „Atlas, das ist ja der Wahnsinn! Ich freue mich das du endlich deine romantischen Freunde um Hilfe bittest. Wir gemeinsam werden diesen Moment unvergesslich machen!“, freute sich Rafe. Danach verbrachten wir den ganzen Abend damit, alles zu planen.

In den folgenden Tagen wurden die Pläne immer konkreter. Wir hatten schon das Essen bestellt, den Ort bereits festgelegt, es würde der sein, an dem wir uns das erste Mal küssten und der Ring lag in meiner Schreibtischschublade. Ich hatte ihn in der Farbe Gold ausgesucht, da das am besten zu ihrer Haut und ihren grünen Augen passte. Ich wusste genau, was Iris mochte und was ihr stand.

Als der Tag endlich kam, war ich ganz aufgeregt. Ich wusste, meine Freunde würden es sehr gut machen, sodass ich den ganzen Abend bei ihr sein konnte. Doch ich war nicht aufgeregt, dass ich dachte etwas würde schieflaufen, sondern ich freute mich auf unsere gemeinsame Zukunft. Seit 3 Jahren waren wir nun zusammen und vom ersten Augenblick an wusste ich, dass meine Zukunft nur mit ihr sein konnte. Ich liebte sie unglaublich, dass ich das Gefühl hatte, das ein Teil von mir fehlte, wenn sie nicht da war. Meine Liebe zu Iris war wie ein Müssen, als ob es keine andere Möglichkeit gab als ich mit ihr.

Der Abend verlief wie erhofft, Iris lächelte, es gefiel ihr. Dies erleichterte mich. Als sie gerade zum Meer schaute, kniete ich mich vor sie hin und begann: „Iris, seitdem ich dich kenne, weiss ich, dass ich mein ganzes Leben mit dir verbringen möchte. Würdest du mich heiraten?“ sprach ich langsam und möglichst vorsichtig. Nun guckte sie mir tief in die Augen und ich konnte Tränen erkennen. „ Es…, es tut mir so leid, ich wollte es dir früher sagen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Es ist schon länger her, dass ich die Leidenschaft nicht mehr spüre. Und..., als ich dich vor zwei Monaten betrog, merkte ich, dass ich wohl keine Gefühle mehr für dich empfand. Es tut mir so schrecklich leid“, sagte sie weinend. Ich war immer noch auf den Knien als ich es nicht mehr aushalten konnte und auch zu weinen begann. Ohne ein weiteres Wort zu ergänzen, ging sie und meldete sich nie wieder bei mir. So wie sie es mir erzählt hatte, war sie nun mit einem anderen Mann zusammen. Das war für mich noch schwieriger, da ich an diesem Abend nicht nur die Liebe meines Lebens, sondern auch, mein Wohlgefühl verloren habe. Mein Herz fühlte sich schwer und verloren an. Ich wusste nicht, wie mein Leben ohne sie weitergehen sollte. Meine Freunde sahen das und versuchten, mir so fest wie möglich zu helfen. Doch tief in meinem Inneren wusste ich, dass nur die, die den Schaden angerichtet hatte, ihn auch wieder verschwinden lassen könnte. Iris.