Klub der jungen Geschichten Verlorene Gaben Alea Buchmann, Oberkirch, 5. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Hallo, mein Name ist Lou Smith. Ich bin 13 Jahre alt, ausserdem habe ich eine Zwillingsschwester Namens Mia. Ich besitze ausserdem einen kleinen Pudel namens Poli. Und ich bin ganz besonders, denn ich nehme Düfte auf, die nur ich riechen kann. Ich liebe es zu malen. Dring, dring ich machte den Wecker aus. Da öffnete sich die Tür und ein bellendes Wollknäuel schoss auf mich zu. In der Tür erschien ein zerzauster Kopf mit eisblondem, leicht gewelltem Haar und himmelblauen Augen. «Hey Lou, nimm deinen bellenden Hund bitte zu dir», murmelte sie noch verschlafen. «Ja». Ich atmete tief ein, ein Vanilleduft stieg mir in die Nase. Dieser eine Duft roch ich immer, sobald meine Zwillingsschwester Mia in der Nähe war. Poli, mein weisser, klitzekleiner Pudel, sprang auf meinen Schoss und leckte mein Gesicht ab. «Ja schon gut, ich nehme Poli zu mir». Die Tür schloss sich wieder. Doch dann flog sie wieder auf, ich erschrak. «Ach du bist es Mom» Sofort stieg mir ein Holunderduft in die Nase. Meine Mom mit ihren hellroten, gelockten Haaren und ihrer umgebundenen Blümchenschürze stand in der Tür. «Hallo Schatz, möchtest du lieber Pfannkuchen oder Ei mit Toast?» fragte sie. «Lieber Pfannkuchen», antwortete ich. «Danke Mom». Die Tür schloss sich und ich machte mich schulfertig, steckte mein Kunstprojekt ein. Als ich die Treppe hinunterlief, kroch mir ein Mix aus Kaffee und Pfannkuchen Duft in die Nase. Ich schaute auf die Uhr. «Oh schon so spät!?» Ich schlang die Pfannkuchen runter. Ich rannte ins Bad, putzte mir meine Zähne, schlüpfte in die Schuhe, schnappte mir den Rucksack und rannte aus der Tür zur Bushaltestelle. Der Bus wartete schon. Ich setzte mich schnell an den Platz am Fenster neben meiner aller, allerbesten Freundin Hanna, die wie ich und alle andern im Bus diese eine Gabe hat. Wie ich zum Beispiel mit den Düften, kann sie sich in andere hineinversetzen. Ein Zitronenduft roch ich wie immer, wenn Hanna in der Nähe von mir ist. Der Bus setzte sich in Bewegung. Nach ein paar Minuten setzte plötzlich Wind, Regen und Hagel ein. Es trommelte und patschte. Alle waren aufgeregt und redeten laut durcheinander. So hörte niemand das leise Knacken. Doch dann, kippte der Bus auf die rechte Seite. Der Bus stürzte den Abhang hinab. Alles schleuderte es wild durcheinander. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. So wusste ich nicht, wo ich war als ich wieder erwachte. Einige Leute in weissen Kitteln standen um mich herum. Ich schnupperte, doch etwas war anders, ich roch nicht diese verschiedenen Düfte. Wie sonst immer zuvor. Ein weisses Wollknäuel sprang auf mich zu und leckte mir mein Gesicht Ich lachte heiser. Eine Woche später erfuhr ich was passiert ist. Jedoch konnte ich mich nicht erinnern. Aber ich fragt nach den anderen. Ihnen ginge es gut, sagten die Leute zu mir. Nach drei Monaten wurde ich entlassen, machte eine Therapie und konnte mich sogar wieder an alles erinnern! Jedoch wusste ich nicht wie es den anderen in zwischen ging. Aber etwas blieb für immer anders.