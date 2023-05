Klub der jungen Geschichten Verrückte Einhörner und bunte Süssigkeiten Livia Zumbühl, Beckenried, 5. Primar

(chm)

Verrückte Einhörner🦄 und bunte Süssigkeiten «Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher… Aber jetzt mal alles von vorne. Ich heisse Mina und bin wortwörtlich in eine etwas verrückte Sache reingerutscht. Also, alles begann als ich vor ein paar Wochen von meiner Mutter dazu verdonnert wurde zu meiner Oma nach G-Hausen (eigentlich Gemüse-Hausen) zu fahren obwohl ich 1000-mal lieber mein Zimmer aufgeräumt hätte. Wenn ihr euch jetzt fragt:« Hey Mina! Was ist so schlimm daran seine Oma zu besuchen?» Tja ich kann es euch sagen. 1. In G-Hausen essen alle praktisch nur Gemüse. Meine Oma miteingeschlossen. Das bedeutet es gibt nur so «leckeres» Zeug wie: Sauerkraut Broccoli-Smoothie, Gemüseeintopf mit Zwiebeln, Tomaten, Spargeln (und so weiter). Oder Gemüse-Kuchen und zum Nachtisch Essiggurken Eis. Ich meine wer kann so schon leben? 2. G-Hausen ist die ödeste Stadt auf der ganzen Erde. 3. Zu allem Elend gibt es auch noch kein WLAN!!! Naja, so oder so musste ich zu meiner Oma. Meine Mutter fuhr mich dann nach G-Hausen. Schon von Weitem sah ich das lustige Stadttor mit der bunten Aufschrift: «Willkommen in Gemüse-Hausen, der Stadt in der sie gesund bleiben!» Nicht weit vom Eingang war das Haus von meiner Oma. Man konnte es gut erkennen an dem Garten der bis in die letzte Ecke vollgestopft mit Gurken, dem Lieblings Gemüse von Oma war. Als wir da waren verabschiedete ich mich von meiner Mutter und lief in den Garten meiner Oma. Wie immer trat ich ins Haus ein und rief: «Hallo Oma!» Doch es kam keine Antwort. Ich vermutete das sie wieder hinter dem Haus auf ihrem Liegestuhl bei einem Glas Gurkensaft in ihrem Lieblings Magazin: « Die tolle Welt der Gurken.» blätterte. So wie ich es vermutet hatte war es auch. Meine Oma begrüsste mich und brachte mich in mein Zimmer. Da wir einige Stunden später essen würden, schickte mich meine Oma einkaufen. Der nächste Lebensmittelladen war nicht weit entfernt, darum ging ich zu Fuss. Doch auf dem Weg viel mir etwas sehr Merkwürdiges auf. Aus einem Abwasserdeckel kam ein regenbogenfarbenes Licht das wild umher flackerte. Ich ging näher an den Abwasserdeckel heran und entdeckte das der Deckel offen war. Plötzlich rutschte ich auf dem nassen Gras aus und viel hinein. Was danach passierte wusste ich nicht mehr…. «Wo…wo bin ich?», waren meine ersten Worte nach dem ich wieder die Augen aufschlug. Was ich da zu Gesicht bekam konnte ich nicht fassen: Ich lag auf einem riesigen Schokoladen Muffin, der auf einem Schokoladengebirge stand. Am Fusse des Bergs graste eine Herde Einhörner unter ein Paar Lolli-Bäumen. Neben einem Gummibärchen Dorf floss ein Sirup Fluss und Vögel die aus Kuchen waren flogen über die Zuckerwatten Wolken hinweg. Mit herunterhängendem Unterkiefer schaute ich mir alles an. Zuerst dachte ich wäre gestorben und sei im Himmel und schrie: «Oh Nein! Ich bin