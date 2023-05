Klub der jungen Geschichten Verrückte Liebe Emilia Frischknecht, Wikon, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann, leider zu sicher. Als Angelina und Pieri in die Hütte gingen, war die Hütte leer und kein einziges Gemälde war noch da. Als wir gerade wieder gehen wollten, stand da plötzlich ein Mann in der Tür. Er kam in die Hütte hinein und sah die Kinder ärgerlich an. Pieri sagte: « Hallo, wir wollten sie nicht stören, wir gehen auch schon wieder.» Der Mann stellte sich Pieri in den Weg und sagte: « Ihr geht nirgends hin!»

Der Mann kam ganz in die Hütte und machte die Türe zu. Angelina wich einen Schritt zurück und auch Pieri wich einen Schritt zurück, doch der Mann kam immer näher. Plötzlich öffnete sich die Tür. Angelina schaute ängstlich zu der Tür. Da stand ein etwas jüngerer Mann in der Tür. Der Mann, der jetzt hereinkam, hatte hellbraune Haare und war etwa 1.90 gross und war sehr muskulös. Der Mann kam herein, packte Angelina am Arm und fesselte ihr die Hände. Marc machte das Gleiche mit Pieri. Danach brachten die Männer die Kinder zu dem Jeep, stiessen die Kinder auf die Ladefläche und fuhren los. Nach etwa 10 Minuten Fahrt stiegen die Männer aus und holten die Kinder und nahmen ihnen die Fesseln ab. Sie brachten die Kinder in einen Keller, der im Garten etwa 20 Meter in die Tiefe führt. Als sie bei einer Verzweigung unten im Keller ankamen, teilten sie sich auf. Die Männer brachten die Kinder in je ein Zimmer und schlossen ab.

Am nächsten Morgen holten die Männer die Kinder aus den Zimmern. Die Männer waren nur kurz 10 Minuten weg, da rannten die Kinder auch schon los. David konnte Pieri gerade noch festhalten. Doch Angelina war weg. Als Angelina einen etwa 15-jährigen Jungen sah, fragte sie ihn: «Kannst du mir helfen? Mein Freund wurde entführt!»

Der Junge antwortete: « ja sicher, wo ist den dein Freund?» Angelina führte den Jungen zu dem Keller. Da packte der Junge Angelina und schleuderte sie zu Boden. Angelina schlug den Kopf an und hatte fürchterliche Kopfschmerzen.

Der Junge packte Angelina an der Schulter und zog sie hoch. Der Junge sagte: « Zum Kennenlernen erst mal: ich heisse Justin und bin 15 Jahre alt. Angelina schaute den Jungen wütend an und fragte: «Warum wirfst du mich zu Boden und nachher stellst du dich vor, als ob nichts gewesen wäre?» Justin antwortete: «weil ich zu der Verbrecherbande gehöre und weil ich dich hübsch und süss finde.» Angelina antwortete wütend: «Ich habe schon einen Freund und finde dich überhaupt nicht cool.» Justin schaute sie an und küsste sie.

Da kam Pieri angerannt und schrie: «Ich dachte du liebst mich, und jetzt sehe ich dich mit ‘nem anderem!» Justin sagte: « Ich bin eigentlich gar nicht so böse, ich musste dich nur aufhalten.» Angelina schaute ihn an und fragte: «Denkst du, dass ich noch lange hierbleiben muss?» Justin antwortete: «Kann sein, aber ich werde auf dich aufpassen.» Angelina fühlte sich sicher bei Justin und war enttäuscht von Pieri. Nach einer Woche beschützte Justin Angelina immer wieder. Sie waren jetzt zusammen.

Angelina traute Justin nicht zu sagten, dass sie mega schlimme Kopfschmerzen hatte. Doch irgendwann musste sie es ihm sagen, weil es immer schlimmer wurde. Angelina sagte voller Angst: «Bitte ruf niemanden an, ich und du schaffen das auch alleine.» Angelina fing an zu weinen. Justin sagte: «Dir passiert nichts. Ich werde auf dich aufpassen.»